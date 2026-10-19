Польша все больше зависит от украинской малины: что происходит на рынке ягод

В 2025 году Польша импортировала из Украины 27,5 тыс. тонн замороженной малины на 412,9 млн. злотых. Это на 35% больше, чем годом ранее. Тенденция сохранилась и в 2026 году: за январь-май польский импорт украинской ягоды в денежном выражении вырос на 68,2% год к году. Украинские производители одновременно расширяют мощности по переработке и укрепляют позиции на польском рынке.

Как пишет Dilo, об этом информирует Wirtualna Polska.

Польша увеличивает закупки украинской малины

За первые пять месяцев 2026 года Польша импортировала еще 6,79 тыс. тонн украинской замороженной малины на 119,5 млн. злотых, или около 1,38 млрд. грн.

По сравнению с январем-маем 2025 г. объем поставок увеличился на 650 тонн, а стоимость импорта - на 48,5 млн злотых. В годовом исчислении стоимость закупок выросла на 68,2%.

Таким образом, стоимость импорта украинской малины увеличивается быстрее, чем его физический объем.

Ранее польские производители делились опытом выращивания малины с украинскими коллегами, однако сейчас украинские предприятия активно развивают собственное производство и переработку.

Усиливающейся конкуренции способствует и сокращение площадей под малиной в Польше, особенно тех насаждений, продукцию из которых выращивают для дальнейшей переработки.

West Berry перерабатывает около 7 тыс. тонн ягод в год

Одним из примеров развития украинского рынка замороженных ягод является компания West Berry, работающая с 2016 года. Сначала предприятие закупало ягоды в Украине и поставляло их в Польшу. Впоследствии компания развила собственные мощности по переработке.

В настоящее время West Berry перерабатывает около 7 тыс. тонн продукции каждый год. Основную часть составляет малина, однако предприятие также работает с голубиной, ежевикой и смородиной.

Компания закупает ягоды у сельхозпроизводителей и сборщиков дикорастущих плодов. Продукцию сортируют, перерабатывают, замораживают и упаковывают для дальнейшего экспорта.

Поставки производятся в девять стран. По данным, приведенным в польских медиа, около половины экспортных продаж West Berry приходится на Польшу.

После 2022 года доходы экспортера увеличились более чем на 400 млн. грн. Это почти вдвое превышает доход, полученный компанией за пять лет. На 2026 год владельцы West Berry планируют достичь около 750 млн. грн дохода.

В феврале 2026 года компания запустила новый производственный комплекс в Дрогобычском районе Львовской области, недалеко от польской границы. Площадь предприятия составляет около 10 тыс. кв. м.

Комплекс оборудовали линиями сортировки и переработки ягод, двумя тоннелями шоковой заморозки с суммарной производительностью семь тонн в час, а также шестью камерами для хранения готовой продукции.

По словам директора компании Владимира Самборского, при работе около 20 часов в сутки предприятие сможет перерабатывать до 140 тонн продукции ежедневно.

При таковой интенсивности работы теоретическая дневная производительность нового комплекса существенно превосходит средний размер переработки компании за год. В то же время, фактическая загрузка будет зависеть от сезонности поступления сырья, спроса и режима работы предприятия.

Что способствует росту экспорта украинских ягод

Развитию украинского экспорта замороженной малины способствовали торговые условия доступа к рынку Европейского Союза, в частности, отмена пошлин и квот на украинскую продукцию в период действия соответствующих торговых мероприятий. Дополнительным фактором стали изменения в торговле с Россией и Белоруссией.

В то же время, украинские предприятия инвестируют в переработку, замораживание и хранение ягод, что позволяет увеличивать объемы продукции с добавленной стоимостью и расширять географию поставок.

Польские отраслевые эксперты ожидают, что поставки замороженной малины из Украины могут и дальше расти, тогда как предложение польских производителей в сегменте ягод для переработки будет сокращаться.

В то же время, дальнейшая динамика экспорта будет зависеть от урожайности, закупочных цен, затрат на переработку, торговых условий и спроса со стороны европейских покупателей.

Что известно о West Berry

По данным бизнес-аналитической системы YouControl, ООО "Вест Бери" зарегистрировали в 2016 году в Дрогобыче. Основателями компании являются жители Стебныка Владимир Самборский и Юрий Шологон.

Основной вид деятельности предприятия – переработка и консервирование фруктов и овощей. Кроме малины, компания поставляет замороженные чернику, ежевику, бузину, терновник, шиповник, облепиху, землянику, красную и черную смородину.

В феврале 2026 West Berry открыла новый производственный цех с линиями сортировки и переработки ягод и тоннелями шоковой заморозки, расширив возможности предприятия по подготовке продукции к экспорту.

Ранее сообщалось, что малина остается ключевой экспортно-ориентированной ягодой Украины, однако в 2025 году объемы ее экспорта сократились из-за уменьшения урожая. Польша существенно нарастила закупки украинской ягоды.