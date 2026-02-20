Польский рынок поддержал экспорт украинской малины в 2025 году

Малина остается ключевой экспортно-ориентированной ягодой Украины, однако в 2025 году объемы ее экспорта сократились из-за уменьшения урожая. Польша существенно нарастила закупки украинской ягоды.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на отчет ассоциации "Ягодничество Украины".

Экспорт малины из Украины

Аналитики отмечают, что в предыдущие годы свежая малина из Украины преимущественно экспортировалась для дальнейшей переработки за границей. Однако в 2025 году из-за сокращения урожая внутренних перерабатывающих мощностей оказалось достаточно для переработки всего имеющегося объема продукции, поэтому излишков для экспорта практически не осталось.

Наибольшее снижение зафиксировано в сегменте замороженной малины, являющегося основным экспортным направлением. По данным специалистов, в период с июля по сентябрь 2025 года за границу было поставлено всего 17,2 тыс. тонн ягоды – это на 30% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. При сохранении текущей тенденции общие объемы экспорта до мая 2026 года также будут оставаться ниже прошлогодних.

В то же время география спроса претерпела незначительные изменения. Основными рынками сбыта украинской малины остаются Польша, на которую приходится 45% экспорта, и Германия – 18% поставок.

Эксперты отмечают, что Польша традиционно является ключевым торговым партнером Украины в этом сегменте. В 2025 году, несмотря на общее сокращение экспорта в большинство стран, поставки на польский рынок не только сохранились, но и выросли, достигнув уровня рекордных показателей 2022 года.

Рост экспорта в Польшу объясняется менее жесткими требованиями по качеству ягод по сравнению с другими европейскими рынками. Часть урожая, пострадавшая от заморозков и не соответствующая стандартам стран Западной Европы, могла быть реализована именно на польском рынке. Это позволило украинским производителям продать непригодную для других экспортных направлений продукцию.

В то же время, специалисты подчеркивают, что украинская замороженная малина почти не имеет прямой конкуренции в Польше и не вытесняет местную продукцию. Импорт из Украины преимущественно покрывает дефицит сырья в пиковые периоды переработки, а значительная часть этой ягоды впоследствии реэкспортируется в другие страны Европейского Союза.

Напомним, объемы ягод, предназначенных для замораживания в этом году, на 35% меньше по сравнению с объемами овощей. В общем, предложение ягод на рынке было достаточным, однако наблюдался недобор черники из-за ее низкой урожайности.