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Украина впервые за 7 лет возобновила морской экспорт карбамида

удобрения
Украинский карбамид снова экспортируют через морские порты / Depositphotos

Украина возобновила морской экспорт карбамида — впервые за последние семь лет партия продукции отечественных химиков была отгружена морским каналом.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на ЦТС.

Первую партию карбамида производства группы OSTCHEM в объеме около 21 тыс. тонн экспортировали через порт "Черноморск" для покупателей в странах Средиземноморского региона.

Основными направлениями поставок стали Италия и Турция, а среди покупателей крупные международные компании, в частности американская Nitron Group и корейская SAMSUNG C&T CORPORATION.

Возобновление морских поставок произошло благодаря стабилизации логистики и росту интереса трейдеров к украинской химической продукции.

При этом OSTCHEM продолжает снабжать европейских клиентов и через сухопутные маршруты, параллельно ведя переговоры о новых контрактах.

По словам Кирилла Демского, CEO компании "Ника-Агротрейд", осуществлявшей экспорт, это важный сигнал рынка о том, что украинские производители способны выполнять крупные международные заказы даже в условиях военных рисков.

"Для мирового рынка это дополнительный ресурс продукции в условиях высокой волатильности поставок и постоянного перераспределения торговых потоков. Для украинских производителей возможность диверсифицировать каналы сбыта и усилить присутствие на внешних рынках", - отметил он.

Напомним, из-за разрушения промышленной базы Украина наращивает импорт минеральных удобрений. Польша стала одним из главных поставщиков этой продукции на украинский рынок с долей около 25%, опередив Болгарию, Марокко и Китай.

Автор:
Татьяна Бессараб