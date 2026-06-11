Почему удобрения дешевеют и как это влияет на урожай и доходы фермеров

Мировые цены на карбамид за последние два месяца снизились более чем на 30%, полностью нивелировав рост, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке. Удешевление ключевого азотного удобрения уже повлияло на рынок зерна, вызвав падение цен на кукурузу, пшеницу и другие агрокультуры.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Зерновая биржа".

Удобрения стремительно дешевеют

В начале конфликта ситуация на рынке была противоположной. Блокада Ормузского пролива поставила под угрозу почти треть мировых поставок карбамида, что вызвало резкое удорожание удобрений. Опасаясь дефицита, аграрии начали активно искать альтернативных поставщиков, а рынок заложил в цену значительную премию за военные риски.

Однако с постепенным снижением напряженности опасения по поводу перебоев в поставках ослабли. Стоимость карбамида вернулась к уровням, фиксировавшимся к обострению на Ближнем Востоке. В то же время индекс Bloomberg Agriculture Spot, отслеживающий цены на десять ключевых мировых агрокультур, опустился до самого низкого уровня с начала марта.

Падению цен на удобрения способствовал ряд факторов. Китай смягчил ограничения на экспорт продукции, а производители в странах Южной Азии увеличили выпуск после временного сокращения в начале конфликта. Кроме того, рынок адаптировался к последствиям нарушения логистики, тогда как более слабый спрос на зерно снизил потребность аграриев в удобрениях.

Дополнительным фактором стало сезонное охлаждение спроса. В большинстве стран Северного полушария посевная кампания уже завершилась, а Бразилия – один из крупнейших мировых импортеров удобрений – сократила закупки по сравнению с прошлым годом. Если раньше участники рынка заботились о возможном дальнейшем росте цен, то теперь основным вопросом становится глубина их падения.

Наряду с удобрениями дешевеет и аграрная продукция. Рынок давят благоприятные прогнозы урожая в США и активное поступление нового зерна из стран Северного полушария, что увеличивает предложение и ослабляет ценовую поддержку.

Впрочем, ситуация остается уязвимой к геополитическим рискам. Любое новое обострение на Ближнем Востоке может спровоцировать очередной скачок цен на энергоносители и удобрения. В то же время, во второй половине года рынок может получить поддержку благодаря восстановлению спроса со стороны Бразилии.

Несмотря на это, большинство аналитиков сходятся во мнении, что ценовой пик на рынке карбамида в 2026 году уже пройден. Последующая динамика будет зависеть от развития ситуации на Ближнем Востоке и активности закупок удобрений под урожай 2027 года. Если режим прекращения огня сохранится, а конфликт не получит нового витка эскалации, у рынка будет шансы на стабилизацию, хотя инфляционные риски для мировой экономики будут оставаться актуальными.

Напомним, из-за разрушения промышленной базы Украина наращивает импорт минеральных удобрений. Польша стала одним из главных поставщиков этой продукции на украинский рынок с долей около 25%, опередив Болгарию, Марокко и Китай.