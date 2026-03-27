Украина рискует потерять до $5 млрд экспортной выручки из-за дорогостоящих удобрений

Рост стоимости минеральных удобрений создает критические риски для проведения посевной кампании и объемов будущего урожая. Во время озимой посевной Украины рискует потерять более 20% ожидаемого урожая. В денежном эквиваленте это 5 млрд. долларов.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета (ВАР) Денис Марчук.

По оценкам ВАР, текущая ценовая ситуация уже подвергает сомнению возможность аграриев обеспечить поля необходимыми ресурсами.

На внутреннем рынке стоимость аммиачной селитры и карбамида уже достигла отметки в 40 тысяч гривен за тонну.

Высокая цена обусловлена как общемировыми тенденциями, так и внутренними факторами, в частности, расходами на логистику и таможенными платежами.

В мире также наблюдается рост, и если на внешних рынках цена составляет около 750–760 долларов, то в Украине из-за логистики и пошлин она еще выше.

Из-за такой финансовой нагрузки аграрии вынуждены сокращать объемы внесения питательных веществ, что непосредственно повлияет на урожайность.

Заместитель председателя ВАР отметил, что рентабельность аграрного сектора оказалась под угрозой, поскольку расходы на посевную растут, в то время как будущие цены на зерновые и масличные культуры остаются непредсказуемыми.

Механизмы стабилизации рынка

В таких условиях ВАР предлагает конкретные решения, чтобы стабилизировать ситуацию. Среди предложенных решений – изменения в логистике, запуск производства и корректировка таможенной политики.

Марчук отмечает, что недонесение удобрений может иметь масштабные последствия для экономики страны.

"Если мы говорим об озимой посевной, ситуация может стать критической, и мы рискуем потерять более 20% будущего урожая. В денежном исчислении это более 4–5 млрд долларов валютной выручки", — добавил он.

Напомним, ВАР обратилась к правительству с просьбой безотлагательно стабилизировать рынок азотных удобрений. Из-за сокращения мировых поставок и внутреннего дефицита аммиачной селитры цены на карбамид выросли до $730 за тонну. Аграрии отмечают, что недостаток удобрений может снизить урожай более чем на 20%.