Трамп заявил о возможных новых санкциях против России и поддержке Украины

Президент США Дональд Трамп на саммите G7 заявил, что Вашингтон рассматривает возможность предоставления Украине лицензии на производство американских ракет в Европе. Также он сообщил о переговорах с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, допустил введение новых санкций против России и высказался о ходе войны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Суспільне".

Заявления Трампа на саммите G7

Президент США Дональд Трамп во время саммита G7 и итоговой пресс-конференции сделал ряд заявлений о войне в Украине, отношениях с Россией и перспективах дальнейшей поддержки Киева.

По словам американского лидера, он провел "очень хорошие разговоры" как с президентом Украины Владимиром Зеленским, так и с президентом РФ Владимиром Путиным. Трамп убежден, что обеим сторонам необходимо начать прямой диалог, однако, по его мнению, они пока не знают, как это сделать.

В то же время президент США отметил, что Россия сейчас терпит большие потери на фронте, чем Украина, поскольку именно российская армия ведет наступательные действия.

Отвечая на вопрос журналистов о том, считает ли он Владимира Путина более ответственным за продолжение войны, Трамп отказался давать прямую оценку. Он объяснил это тем, что стремится содействовать урегулированию конфликта, а подобные заявления, по его словам, не помогают переговорному процессу.

Также глава Белого дома подтвердил, что Вашингтон рассматривает возможность введения новых санкций против России. Комментируя этот вопрос, Трамп обратил внимание на ситуацию на мировом нефтяном рынке и отметил, что США внимательно следят за динамикой цен на нефть после заключения мирного соглашения с Ираном.

Отдельно президент США сообщил, что американская администрация готова рассмотреть вопрос предоставления Украине лицензии на производство американских ракет в Европе. Такой шаг может стать одним из направлений дальнейшего военно-технического сотрудничества между Вашингтоном и Киевом.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом обсуждал возможность получения Украиной лицензий на производство противобаллистических ракет и систем противовоздушной обороны. Вопрос усиления ПВО и энергетической поддержки также стал одной из ключевых тем переговоров на саммите G7 во Франции.