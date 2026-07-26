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Киев призвал судовладельцев временно не заходить в российские порты

порт
Киев призвал судовладельцев временно не заходить в российские порты / Depositphotos

Украина призвала судоходные компании временно приостановить рейсы в российские порты в Черном море. Причиной назвали ухудшение ситуации безопасности и невозможность гарантировать защиту судов и их экипажей.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на МИД .

Украинская сторона обратила внимание на официальное предупреждение России об опасности навигации в ее исключительной экономической зоне в Черном море. В заявлении отмечается, что такое сообщение может свидетельствовать о подготовке провокаций против судов, направляющихся в российские порты.

Киев также осудил российские атаки на гражданские грузовые суда и портовую инфраструктуру Украины. В заявлении отмечается, что подобные действия создают риски для международного судоходства и глобальной продовольственной безопасности.

Украина заявила, что продолжит обеспечивать судоходство в украинские порты, защищать морские коммуникации, портовую инфраструктуру и гражданские суда в соответствии с правом на самооборону, предусмотренным статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций.

Отметим, что Украина столкнулась с новыми трудностями в экспорте зерна через Черное море из-за усиления российских атак на порты и коммерческие суда. Часть судовладельцев избегает мер в район Одессы, а трейдеры рассматривают перенаправление части поставок через Дунай.

Автор:
Татьяна Гойденко