Удари по портах України зривають зернову логістику через Чорне море

Україна зіткнулася з новими труднощами в експорті зерна через Чорне море через посилення російських атак на порти та комерційні судна. Частина судновласників уникає заходів у район Одеси, а трейдери розглядають перенаправлення частини поставок через Дунай.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Financial Times.

За даними компанії морської безпеки Ambrey, атаки російських безпілотників на порт Одеси скоротили потужності для зберігання зерна приблизно на третину. Деякі торговці, за словами аналітиків, призупинили закупівлі в Одесі.

Адміністрація морських портів України заявила, що за останні два тижні внаслідок десятків російських атак на порти та судна загинули 11 людей, серед них працівники портів та іноземні моряки.

"Росія атакує порти та термінали вже чотири дні поспіль. Тепер судна не хочуть заходити", — сказала зернова аналітикиня з Дніпра Маша Бєлікова.

За її словами, поранення та загибель членів екіпажів стали серйозним ризиком для судновласників. Через це внутрішні закупівельні ціни в українських портах фактично "зникли", а судновласники перестали надавати котирування фрахту.

Атаки створюють ризики для одного з ключових маршрутів світового експорту зерна. Росія та Україна разом забезпечують близько третини світового експорту пшениці, а для України морський коридор залишається важливим джерелом валютних надходжень.

Після виходу Росії з зернової ініціативи ООН у 2023 році Україна відновлювала експорт з Одеси та сусідніх портів через прибережний морський маршрут. Тепер його робота знову опинилася під тиском.

За словами аналітика української компанії International Seaborne Market Павла Сосновського, частина суден зупинилася за межами українських вод, щоб переоцінити ризики атак дронів і ракет. Водночас страхові премії різко зросли, а кілька страховиків призупинили покриття воєнних ризиків для рейсів до українських портів.

Трейдери, за словами Бєлікової, обговорюють можливість перенаправлення частини експорту зерна через дунайські порти з подальшим відвантаженням через румунську Констанцу. Такий маршрут активно використовували на початку повномасштабної війни.

Проблеми з морською логістикою виникли не лише в України. Росія також фіксує падіння морського експорту, зокрема через ризики для судноплавства в Азовському морі після посилення атак на паливні танкери та допоміжні судна.

Зауважимо, через російські атаки українські порти втратили можливість накопичувати близько 2,5 млн тонн вантажів щомісяця. Це створює додаткові труднощі для експорту зерна.