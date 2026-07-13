Експорт зерна ускладнився: порти України втратили частину потужностей

Через російські атаки українські порти втратили можливість накопичувати близько 2,5 млн тонн вантажів щомісяця. Це створює додаткові труднощі для експорту зерна.

Як пише Delo.ua, про це інформує Railinsider.

Порти України втратили частину потужностей

Скорочення пропускних можливостей портової логістики створює додаткові труднощі для експорту зерна напередодні нового сезону.

За словами операційного партнера торгово-аналітичної компанії Barva Invest Богдана Костецького, до початку повномасштабного вторгнення Україна могла щомісяця накопичувати в портах до 7 млн тонн насипних вантажів. Нині ж сукупні можливості автомобільного та залізничного транспорту оцінюють у 4–5 млн тонн.

Причиною таких втрат стали регулярні атаки РФ на залізничну інфраструктуру, порти, термінали, локомотиви та цивільні торговельні судна. Через це частина зерна не може вчасно потрапити до експортних маршрутів.

За оцінкою експерта, Україна входить у новий сезон із перехідними запасами близько 4 млн тонн кукурудзи та приблизно таким самим обсягом пшениці. Подібні рівні запасів фіксували переважно після початку повномасштабної війни, коли морські порти були заблоковані.

Водночас альтернативні шляхи експорту поки не здатні повністю компенсувати втрати портової логістики. Через дунайські порти щомісяця проходить близько 100 тис. тонн агропродукції, автомобільним транспортом - ще близько 100 тис. тонн, а залізницею до європейських ринків - 300–400 тис. тонн.

Нагадаємо, навесні в Ізмаїлі зафіксовано влучання по території порту, що призвело до пошкодження об’єктів портової інфраструктури та цивільного судна.