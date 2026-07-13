Понад 11 млн барелів на добу: Китай відновлює імпорт нафти на довоєнний рівень

Китай готується відновити обсяги імпорту сирої нафти після багатомісячного спаду. Країна послаблює обмеження на експорт палива, підвищує завантаженість нафтопереробних заводів та активізує закупівлі на Близькому Сході. Аналітики прогнозують, що вже наприкінці року Пекін повернеться до масштабного поповнення своїх стратегічних резервів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Bloomberg.

Китайська економіка відіграє ключову роль у балансуванні світового ринку енергоносіїв. Протягом останніх місяців, щоб нівелювати наслідки війни за участю Ірану та жорстокого дефіциту постачань, Пекін активно використовував власні накопичені запаси та обмежував експорт.

Це дозволило знизити закупівлі й дало змогу іншим країнам-імпортерам легше пройти через кризу. Проте зараз курс змінюється, адже Китай знову виходить на ринок як великий покупець.

Масштаби закупівель та повернення до довоєнних показників

За прогнозами консалтингової компанії Energy Aspects, морський та трубопровідний імпорт нафти до Китаю повернеться на довоєнний рівень уже в четвертому кварталі 2026 року:

Липень: очікувані поставки зростуть до 7,6 млн барелів на добу, що на 19% більше, ніж у червні.

Листопад: імпорт має перевищити 11 млн барелів на добу, практично наздогнавши показники, які фіксувалися до початку ескалації в Перській затоці.

Швидкість накопичення: аналітики FGE вважають, що темпи поповнення стратегічних резервів КНР на піку можуть сягнути 800 тисяч барелів на добу, тоді як Horizon Insights оцінює їх у 500 тисяч барелів щодня.

Китайські державні та незалежні нафтопереробні компанії, зокрема Rongsheng Petrochemical та Unipec, уже скористалися тимчасовим зниженням цін і почали скуповувати відносно дешеві партії нафти у Саудівської Аравії, Іраку та ОАЕ.

Фактор Ірану та цінові ризики

Ситуація в Перській затоці залишається нестабільною, оскільки підписана минулого місяця тимчасова угода про припинення вогню дедалі частіше порушується новими взаємними ударами. Проте Пекін має суттєву перевагу — величезний обсяг наявних комерційних та підземних стратегічних сховищ, які наразі оцінюються компанією Kpler у 1,2 млрд барелів.

Завдяки цьому Китай може не поспішати з хаотичними закупівлями за будь-яку ціну, а чекати максимально вигідної вартості бареля Brent, яка наразі наближається до $80.

Додатковим стимулом для китайських приватних НПЗ стало рішення США скасувати тимчасовий дозвіл на операції з іранською нафтою. Через це мільйони барелів підсанкційної сировини застрягли на танкерах у пошуках покупців. Найімовірніше, ця нафта з великими знижками піде саме в Китай.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США відкликали ліцензію на торгівлю іранською нафтою після атак на танкери. Міністерство фінансів США пішло на такий крок після серії нових нападів з боку Ірану на комерційні судна в стратегічно важливій Ормузькій протоці.