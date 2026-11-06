Атаки на логістику, дефіцит кадрів та відключення: бізнес погіршив очікування до мінімуму 2024 року

У жовтні 2026 року сезонно скоригований індекс очікувань ділової активності (ІОДА) погіршився до 45,8. Це найнижчий показник із літа 2024 року, коли на очікування бізнесу негативно впливали тривалі відключення електроенергії.

Про це інформує Dilo з посиланням на дані Центру економічної стратегії (ЦЕС).

На настрої бізнесу у жовтні негативно вплинули такі чинники:

Посилення російських атак на енергетичну, виробничу, складську та логістичну інфраструктуру.

Поновлення відключень електроенергії.

Здорожчання пального.

Обмеження експорту продукції через блокування портів.

Дефіцит кваліфікованих кадрів.

Окремим вагомим фактором тиску на економіку стали повітряні тривоги у столиці. З середини серпня Росія посилила повітряні атаки на Київ саме у денний час — період найбільшої ділової активності.

У жовтні повітряні тривоги в Києві тривали 58 годин у денний час, що стало третім найвищим показником від початку повномасштабної війни.

Загалом протягом місяця столиця перебувала під тривогами 195 годин — це на 20% менше, ніж у вересні, але майже вчетверо більше за середньомісячний показник січня-серпня 2026 року.

Як наголошують у Центрі економічної стратегії, саме денні тривоги мають найбільший негативний вплив на економічну активність, оскільки змушують частину підприємств повністю призупиняти роботу.

За оцінкою Міністерства економіки України, кожна година простою підприємств через повітряну тривогу коштує економіці близько 45 млн доларів.

Нагадаємо, у другому кварталі український бізнес, навпаки, покращив очікування щодо ділової активності: індекс ділових очікувань зріс до 107% проти 105,8% у першому кварталі.