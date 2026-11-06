$17 мільярдів на інфраструктуру для ШІ: Google збудує свій перший дата-центр у Вайомінгу

Корпорація Alphabet планує спрямувати 17 мільярдів доларів на будівництво центру обробки даних в окрузі Ларамі, штат Вайомінг. Це перший подібний об'єкт компанії в цьому штаті.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Офіційне оголошення вартості проєкту відбулося через два дні після проміжних виборів у США, де виборці у 40 із 41 місцевого голосування висловилися за обмеження будівництва великих дата-центрів для потреб штучного інтелекту.

Зокрема, у Техасі губернаторські перегони виграла представниця Демократичної партії Джина Хінохоса, яка обіцяла мораторій на такі об'єкти, а новообрані губернатори від Демократичної партії в Джорджії, Огайо та Пенсильванії також вели кампанію за посилення регулювання таких об'єктів.

Google повідомила в офіційному блозі, що повністю оплачуватиме всю електроенергію, яку споживатиме дата-центр. Очікується, що об'єкт принесе сотні мільйонів доларів місцевих податків на нерухомість. Для розв'язання питань розвитку громади компанія разом із партнерами створить Громадську раду в місті Шаєнн.

Енергетична схема та партнери проєкту

Минулого місяця компанія American Electric Power заявила про намір інвестувати в цей проєкт 4 мільярди доларів. Частину електроенергії дата-центр отримуватиме від газових паливних елементів потужністю 702 мегавати виробництва Bloom Energy. Крім того, на об'єкті застосують систему повітряного охолодження для економії води.

Рішення зумовлене пошуком швидких джерел енергії для ШІ: газові турбіни розписані на роки вперед, а будівництво ядерних потужностей потребує понад десять років, тоді як паливні елементи Bloom монтуються приблизно за 90 днів.

Партнерами Google у Вайомінгу виступають комунальна компанія Black Hills Energy та інфраструктурна фірма Tallgrass, яку підтримує Blackstone Inc. Початковий девелопер майданчика — компанія Crusoe, яка анонсувала проєкт у липні 2025 року з планами розширення до 10 гігаватів, — була відсторонена через сумніви Google щодо вартості та графіків виконання робіт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що корпорація Alphabet, яка володіє Google, інвестує 15 мільярдів доларів у розширення дата-центрів та хмарних потужностей у Малайзії для забезпечення обчислювальних потреб штучного інтелекту.