$17 миллиардов на инфраструктуру для ИИ: Google построит свой первый дата-центр в Вайоминге

Корпорация Alphabet планирует направить 17 миллиардов долларов на строительство центра обработки данных в округе Ларами, штат Вайоминг. Это первый подобный объект компании в этом штате.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Официальное объявление стоимости проекта произошло через два дня после промежуточных выборов в США, где избиратели в 40 из 41 местного голосования высказались за ограничение строительства крупных дата-центров для искусственного интеллекта.

В частности, в Техасе губернаторскую гонку выиграла представительница Демократической партии Джина Хинохоса, которая обещала мораторий на такие объекты, а новоизбранные губернаторы от Демократической партии в Джорджии, Огайо и Пенсильвании также вели кампанию за усиление регулирования таких объектов.

Google сообщила в официальном блоге, что будет полностью оплачивать всю электроэнергию, потребляемую дата-центром. Ожидается, что объект принесет сотни миллионов долларов местных налогов на недвижимость. Для решения вопросов развития общества компания вместе с партнерами создаст Общественный совет в городе Шаенн.

Энергетическая схема и партнеры проекта

В прошлом месяце компания American Electric Power заявила о намерении инвестировать в этот проект 4 миллиарда долларов. Часть электроэнергии дата-центр будет получать от газовых топливных элементов мощностью 702 мегаватта производства Bloom Energy. Кроме того, на объекте будет применена система воздушного охлаждения для экономии воды.

Решение обусловлено поиском быстрых источников энергии для ИИ: газовые турбины расписаны на годы вперед, а в строительстве ядерных мощностей требуется более десяти лет, тогда как топливные элементы Bloom монтируются примерно за 90 дней.

Партнерами Google в Вайоминге выступают коммунальная компания Black Hills Energy и инфраструктурная фирма Tallgrass, поддерживаемая Blackstone Inc. Первоначальный девелопер площадки — компания Crusoe, анонсировавшая проект в июле 2025 года с планами расширения до 10 гигаватт, была отстранена из-за сомнений Google относительно стоимости и графиков выполнения работ.

Напомним, ранее сообщалось, что владеющая Google корпорация Alphabet инвестирует 15 миллиардов долларов в расширение дата-центров и облачных мощностей в Малайзии для обеспечения вычислительных потребностей искусственного интеллекта.