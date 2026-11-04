Google инвестирует $15 млрд в расширение дата-центров в Малайзии на фоне бума ИИ

Корпорация Alphabet планирует направить 15 миллиардов долларов на масштабирование дата-центров и облачных мощностей в Малайзии, поскольку стремительное развитие технологий искусственного интеллекта требует расширения вычислительной инфраструктуры.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Программа капиталовложений рассчитана на 2027-2028 годы. Кроме строительства новых серверных хабов, Google будет инвестировать в местную водную безопасность, генерацию электроэнергии и обучающие программы для жителей Малайзии.

В частности, в начале недели компания уже анонсировала выделение 160 миллионов долларов на общую водную инфраструктуру в штате Негери-Сембелан, к югу от Куала-Лумпура.

Благодаря относительно низким затратам, стабильной инфраструктуре и географической близости Сингапура Малайзия превратилась в ключевой хаб серверных мощностей Юго-Восточной Азии, куда также вкладывают средства Oracle, Amazon, Alibaba и ByteDance.

Экономический эффект и рабочие места

По подсчетам компании, двухлетний этап строительства прибавит в экономику страны 1,1 миллиарда долларов и будет ежегодно обеспечивать более 37 тысяч рабочих мест. После ввода дата-центров в эксплуатацию объекты будут поддерживать более 9 тысяч постоянных рабочих мест ежегодно, включая техники, инженеров, специалистов по логистике и безопасности.

Главный инвестиционный директор Alphabet Рут Порат отметила на мероприятии в Куала-Лумпуре, что эти вложения демонстрируют уверенность в потенциале руководства страны и квалификации местных кадров. Со своей стороны, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что страна обладает стабильностью, талантами и амбициями, чтобы быть ведущим цифровым центром в регионе.

Напомним, ранее сообщалось, что Alphabet потеряла более $500 млрд. капитализации. Рыночная капитализация Alphabet, материнской компании Google, сократилась более чем на $500 млрд. за один день после публикации квартальной отчетности. Акции компании упали почти на 13% и достигли шестимесячного минимума на фоне опасений инвесторов по поводу огромных затрат на искусственный интеллект и его влияния на рекламный бизнес Google.