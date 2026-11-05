Словакия передаст Украине 54 генератора и три тепловоза

Словакия выделит Украине €500 тыс. энергетической помощи, за которые планируют закупить 54 генератора. Кроме того, страна передаст три тепловоза для нужд "Укрзализныци".

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Интерфакс-Украина".

По словам премьер-министра Сергея Корецкого, генераторы должны быть доставлены в Украину до конца ноября. Их планируют направить, прежде всего, в прифронтовые регионы для усиления энергетической устойчивости.

Отдельно Словакия согласовала передачу трех тепловозов для "Укрзализныци". Помощь должна поддержать работу железной дороги на фоне постоянных атак на транспортную инфраструктуру.

Также словацкая сторона выделит €300 тыс. на коалицию по строительству гражданских укрытий и €200 тыс. на медицинское оборудование для украинских больниц. Кроме того, готовится 15-й пакет нелетальной помощи Украине.

По итогам встречи стороны подписали коммюнике и договорились о сотрудничестве в сфере образования и подготовки специалистов по ядерной отрасли.

Также Украина и Словакия подписали письмо о намерениях по модернизации пограничной инфраструктуры и внедрению системы "ЕЧЕРГ".

Напомним, "Укрзализныця" планирует в течение ближайших шести месяцев привлечь до 60 подержанных локомотивов. Компания рассматривает закупку техники, ее передачу международными партнерами и привлечение частных локомотивов. Российские атаки существенно сократили локомотивный парк УЗ, поэтому пополнение тяги необходимо для стабильных пассажирских и грузовых перевозок.