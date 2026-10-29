"Укрзализныця" планирует закупить до 60 подержанных локомотивов за полгода: где возьмут деньги

"Укрзализныця" планирует в течение ближайших шести месяцев закупить до 60 подержанных локомотивов, направив на это $100 миллионов грантового финансирования от Всемирного банка.

Как пишет Dilo, об этом сообщает RAIL.insider.

Замглавы "Укрзализныци" Владимир Шемаев во время VIII Международной конференции "Производство, эксплуатация и ремонт подвижного состава" отметил, что компания рассматривает несколько способов пополнения парка:

ремонт и возврат из резерва имеющихся машин;

закупку б/у локомотивов;

аренду техники у частных компаний;

привлечение локомотивов от интернациональных партнеров.

"Структурируем 100 млн долларов грантового финансирования в рамках RELINC с Всемирным банком на закупку б/у локомотивов. На ближайшие шесть месяцев планируем привлечь до 60 таких машин", — отметил Шемаев.

Фактическое количество локомотивов зависит от цен и технического состояния машин.

До конца года "Укрзализныця" также планирует направить 542 млн грн на ремонт поврежденных локомотивов.

Помощь от Европы и новые локомотивы

Компания работает над тем, чтобы в первом квартале будущего года получить больше новых локомотивов от Alstom.

Кроме того, по словам Шемаева, европейские партнеры должны безвозмездно передать Украине до 15 локомотивов. Среди возможных вариантов – машины, пригодные для использования на путях шириной 1435 мм.

Еще один вариант пополнения парка – привлечение локомотивов частных компаний.

Напомним, Украинская локомотивостроительная компания (УЛСК) предложила "Укрзализныце" использовать частный парк тепловозов, который уже находится в Украине. На фоне дефицита локомотивной тяги и финансовых затруднений железнодорожного оператора это может стать альтернативой закупке техники за границей.