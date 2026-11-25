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Бизнесу разрешили работать без укрытий до лета 2027: какие требования будут действовать дальше
Кабинет Министров продлил до 4 июня 2027 года включительно переходный период, в течение которого бизнес может работать без обустроенных укрытий во время воздушной тревоги "желтого" уровня угрозы.
Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.
Решение позволяет предприятиям, еще не обеспечившим доступ к хранилищам, не останавливать работу. Главное условие — согласовать такой формат с работниками и соблюдать организационные меры безопасности.
Изменения наработали вместе с предпринимателями, а также с учетом рекомендаций Верховной Рады. В правительстве отмечают, что стремятся сохранить непрерывность работы компаний и рабочие места, адаптируя требования к реальным возможностям бизнеса, но призывают предпринимателей обустраивать укрытия там, где это технически возможно и целесообразно.
Новые правила с 5 июня 2027 года
После завершения переходного периода заработает дифференцированный подход. Требования будут зависеть от максимального количества работников и посетителей, одновременно находящихся на объекте:
- До 20 человек включительно: обязательное укрытие не требуется. Компания должна обеспечить систему оповещения, информирование о ближайших доступных хранилищах, согласовать график с персоналом и выполнять организационные меры безопасности.
- От 21 до 99 человек: нужен доступ к укрытию, безопасному пространству или (при определенных условиях) наиболее защищенному внутреннему помещению.
- 100 и более человек: обязательный доступ к готовому укрытию соответствующей вместимости.
Для предприятий, которые объективно не могут обустроить хранилище, а также для поставщиков товаров и услуг первой необходимости предусмотрены отдельные исключения при соблюдении установленных протоколов безопасности.
В течение переходного периода правительство продолжит консультации с бизнесом и парламентом по наработке долгосрочных решений.
Работа без укрытий во время "желтой" тревоги
Напомним, сначала правительство обязало предприятия с 4 декабря 2026 года работать во время "желтой" тревоги только при наличии укрытия или безопасного пространства. Согласие коллектива больше не действует.
Однако представители ритейла и ресторанной сферы отмечали, что выполнить такие условия просто нереально. Среди главных преград называли колоссальные затраты, сложность переоборудования арендованных площадей, техническую неопределенность с расчетами и риск давления при проверках.
В конце концов, из-за критики бизнес-сообщества, волны петиций и риска свертывания рынка, правительство отсрочило требование об обязательном укрытии для бизнеса для работы во время "желтого" уровня тревоги до 4 марта 2027 года .
25 ноября Верховная Рада приняла постановления №16207 и №16191, которыми рекомендовала правительству пересмотреть правила работы предприятий во время желтого уровня воздушной угрозы.