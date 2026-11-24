Верховная Рада приняла постановления №16207 и №16191, которыми рекомендует Кабинету Министров пересмотреть правила работы предприятий во время желтого уровня воздушной угрозы.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Как изменятся правила работы бизнеса

В постановлении №16191 говорится о рекомендации правительству Украины о разрешении предприятиям, не имеющим временных или постоянных укрытий в помещениях или на своей территории, продолжать работу во время желтого уровня воздушной тревоги с согласия работников. За это постановление проголосовал 301 нардеп.

В постановлении №16207 говорится о рекомендации правительству пересмотреть условия работы предприятий во время желтого уровня воздушной угрозы. Совет рекомендует разрешить предприятиям работать во время желтого уровня тревоги при условии письменного согласия сотрудников. За это постановление проголосовали 302 народных депутата.

Согласно принятым постановлениям, порядок работы предусматривает следующие правила:

заведения будут самостоятельно решать, продолжать ли работу во время сигнала тревоги;

работники смогут самостоятельно оценивать риски и покидать рабочее место, чтобы пройти к укрытию;

работодатели обязаны информировать персонал и посетителей о воздушной тревоге, проводить инструктажи и обеспечивать меры безопасности.

Следующим шагом Кабинет Министров должен внести соответствующие изменения в нормативные акты.

Напомним, сначала правительство обязало предприятия с 4 декабря 2026 года работать во время "желтой" тревоги только при наличии укрытия или безопасного пространства. Согласие коллектива больше не действует.

Однако представители ритейла и ресторанной сферы отмечали, что выполнить такие условия просто нереально. Среди главных преград называли колоссальные затраты, сложность переоборудования арендованных площадей, техническую неопределенность с расчетами и риск давления при проверках.

В конце концов, из-за критики бизнес-сообщества, волны петиций и риска свертывания рынка, правительство отсрочило требование об обязательном укрытии для бизнеса для работы во время "желтого" уровня тревоги до 4 марта 2027 года .