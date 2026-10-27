Укрытие или закрытие: почему новые требования Кабмина толкают малый бизнес в тупик

4 декабря завершается переходный период постановления №1092 о работе во время тревог. Рестораторы и ритейлеры рассказали Dilo о технической невозможности перестройки помещений и угрозе массового закрытия заведений.

Украинский малый бизнес готовится к очередному регуляторному испытанию. 4 декабря 2026 завершается трехмесячный переходный период правительственного постановления №1092. С тех пор питание, магазины и сфера услуг больше не смогут продолжать работу во время воздушных тревог без сертифицированного укрытия или специально обустроенного "безопасного пространства".

Предприниматели призывают Кабмин пересмотреть нормы: на сайте правительства уже зарегистрирована соответствующая петиция. Бизнес требует продлить переходный период, учесть специфику арендуемых площадей и позволить использовать ближайшие защитные сооружения.

Издание Dilo пообщалось с владельцами бизнесов. Большинство из них заняло выжидательную позицию и не тратит деньги на перепланировку. Строительные требования предприниматели называют оторванными от жизни, а саму инициативу риском возвращения коррупционных схем и давления проверок.

Позиция рынка: диалог с властью, юридический тупик и угроза закрытий

В Национальной ресторанной ассоциации Украины (НРАУ) инициативу правительственных чиновников восприняли как попытку переложить собственную ответственность за безопасность громад на плечи бизнеса. Кроме того, документ содержит кучу юридических коллизий и технически невыполнимых требований.

"Данное постановление является абсурдным и непродуманным. На пятом году полномасштабной войны подобные решения выглядят максимально странно, — отмечает и.о. координатора правления Национальной ресторанной ассоциации Украины Тарас Ковальчук. — Украинский бизнес и так ответственен и делает все возможное для безопасности людей. Но главная абсурдность постановления в помещении? плотной городской застройки или на ресторанных кластерах, где сосредоточены десятки заведений — каждое должно строить собственное укрытие или одно на всех?

По словам представителя ассоциации, в настоящее время продолжается сложный диалог с Кабмином, Министерством экономики и ГСЧС по смягчению нормативов и действенных мер поддержки.

"Бизнес истощен затяжными тревогами, затратами на генераторы и отсутствием воды. Нужны реальные компенсаторы — налоговые кредиты или каникулы, которые позволят сохранить бизнес живым. Иначе мы получим массовые закрытия и дырку в госбюджете. Это касается не только ресторанов, но и вопроса о том, кто открыл ритейлу и производству". доживет до Нового года, а кто до весны, несмотря на то, что рынок все равно пытается открывать новые локации", - резюмирует Ковальчук.

Эту позицию разделяет и директор аналитического центра «Рестораны Украины» Ольга Насонова, . По ее словам, большинство заведений технически не могут выполнить требования постановления Кабмина.

"Соответствовать правительственным строительным нормам сегодня способны только загородные комплексы с собственным участком или подвальные заведения, которых в столице и Днепре не более 15%, а в Одессе — до 5%. Для 95% городского рынка с гипсокартонными перегородками и фасадными витринами правительственные требования остаются физически невыполнимыми".

На фоне октябрьского обрушения трафика на 30–50% участники рынка вынуждены массово оптимизировать сети. Так, «Сушия» и Pesto Cafe уже объявили о закрытии части своих заведений, а владельцы "Пузатого Дома" ищут способы сокращения расходов.

Ранее рынок уже оставили заметные игроки: GastroFamily закрыла целый ряд точек в Киеве, Львове и Луцке, а в Днепре прекратили работу все пять ресторанов сети Confetti в ТРЦ.

"Ресторанный сектор погружается в вынужденную зимнюю консервацию, вернуться из которой в апреле смогут далеко не все игроки", - отмечает эксперт.

Хлеб будет сгорать в печах, а гостей будут выгонять с тарелками

Главная претензия участников рынка – полное отсутствие инженерной логики для городской застройки и непонятные механизмы сертификации помещений. Постановление требует защищенных зон с монолитными стенами, способными выдерживать взрывные волны.

Владелец сети кафе-кондитерских Honey и фамильных пекарен "Завертайло" Станислав Завертайло отмечает: переоборудовать типовые локации в историческом центре нереально, а своевременную и прозрачную сертификацию бизнеса никто не обеспечит:

"Нас просто толкают в тупик. Я не представляю, как выполнить эти условия, — констатирует ресторатор. — Если здание кирпичное, у нас стартует ноль шансов выполнить требование о монолитных стенах. Да и кто это будет сертифицировать? будут ходить с проверками".

Отдельный вопрос – невозможность внезапно остановить технологический цикл на производстве и абсурдность ситуации в зале. Предприниматель объясняет: если процесс выпекания хлеба или панетона не прервать хоть на пол часа, партию теста придется просто выбросить в помойку.

"Также правительственные инструкции не дают ответа, что делать с посетителями во время обеда — заставлять рассчитываться на ходу, выбегать с тарелками или оставлять неоплаченные чеки. У нас сейчас работают восемь заведений, но два уже балансируют на грани временной консервации. Если власть не пойдет на уступки, бизнесу придется или закрылся заключает Завертайло.

"Ждем 4 декабря и ничего не делаем": малый ритейл выбирает выжидательную позицию

В сегменте небольших магазинов у дома и франчайзинговых точек крафтового производства ситуация не менее напряженная. Большинство таких объектов арендуют площади на первых этажах со стеклянными витринами, где возводить бетонные укрепления просто негде, а партнеры-франчайзи не имеют свободного ресурса на капитальные перестройки.

Основатель сети магазинов полуфабрикатов MultiCook и экссовладелец "Гали Балованной" Владимир Матвийчук откровенно признает, что его бизнес сознательно не тратит средств на переоборудование:

"Моя позиция четкая: мы ждем 4 декабря и ничего не делаем, потому что рассчитываем на здравый смысл чиновников и на то, что это постановление пересмотрят или отменят. На сегодняшний день готовность помещений в нашей сети к таким нормативам — ноль. Как адаптировать крошечную точку на 20–30 "квадратов", где фасад полностью стеклянный? - говорит Матвийчук.

Предприниматель подчеркивает, что малый бизнес уже работает на грани рентабельности, а все оборотные средства франчайзи уходят на содержание операционной деятельности: покупку очередных генераторов, аккумуляторов и проблем с водоснабжением.

"Мы ежедневно закрываем критические дыры — то со светом, то с логистикой, то с кадрами, а здесь власти подбрасывают очередную искусственную проблему. Если с 4 числа начнутся санкции или проверки, часть локаций просто закроется, потому что тянуть это дальше уже нет сил", — заключает бизнесмен.

Убытки, кадры и ракеты: в каких условиях вводятся ограничения

Для сети "Пирожковая Тетя Клара" правительственный регуляторный дедлайн совпал с периодом непрерывной ликвидации последствий российских атак. В сентябре во время массированного обстрела столицы пострадало главное производство компании, а ровно через месяц баллистический удар по Печерску повредил кафе-пекарню сети; взрывными волнами также вынесло витринное стекло на точках по Большой Васильковской и Липской.

Совладелец сети Андрей Пинчук отмечает: когда бизнес еженедельно ликвидирует непокрытые страховкой разрушения, требование возводить монолитные конструкции внутри заведений выглядит оторванным от реальности. Тем более, что большинство локаций имеют доступ к подвалам в самих зданиях или расположены в считанные метры от станций метро. Однако работающая редакция постановления такие альтернативы просто игнорирует.

"Мы даже не просчитывали расходы на внутренние "безопасные комнаты", потому что имеем рядом метро и подвалы. Но на бизнес навалилось все и сразу, — отмечает Пинчук. — Только в октябре посещаемость упала на 30% по сравнению с прошлым годом. Киев пустеет: дают о себе знать учащение обстрелов и призывы власти. еженедельно сеть покидает семь работников, тогда как найти удается максимум двух.

На фоне опустевших залов и нехватки персонала стремительно растут затраты: только за последний месяц себестоимость продукции подскочила на 20% из-за вынужденного перехода на генераторы и дорогостоящего топлива.

"Мы способны закрыть вопросы автономного света и воды за свой счет, но обеспечить заведения гостями и работниками не в состоянии. В таких обстоятельствах требовать капитальных перестроек от бизнеса, который ежедневно считает ущерб от прилетов и борется за выживание, означает лишь одно: правительственное постановление №1092 станет для многих финальной точкой", — заключил.