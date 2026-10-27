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Польша забраковала партию украинских яблок: что обнаружили во время контроля

яблоки
Польша не пропустила украинские яблоки в Европу / Depositphotos

Польские контролирующие органы не пропустили на рынок Европейского Союза партию новых яблок из Украины. В ходе пограничной проверки специалисты зафиксировали существенное превышение допустимых уровней остатков пестицидов.

Как пишет Dilo, об этом сообщает польский сайт Sad24.

Отмечается, что в плодах обнаружили сразу два опасных вещества, среди которых обнаружили карбендазим. Использование этого химического соединения в качестве средства защиты растений полностью запрещено на территории Евросоюза.

Результаты экспертизы показали, что содержание спиромезифена в украинских яблоках составляло 0,042 мг/кг при максимально допустимой норме 0,02 мг/кг, что превышает норму более чем вдвое.

Еще хуже оказалась ситуация с карбендазимом фунгицидом. Его концентрация в образцах достигала от 0,046 до 0,086 мг/кг при разрешенном лимите в 0,01 мг/кг, то есть в одной из проб норма была превышена в 8,6 раза.

О результатах лабораторных анализов Польша срочно сообщила Европейской системе быстрого оповещения об опасных пищевых продуктах и кормах (RASFF). В системе этот инцидент был классифицирован как риск серьезного уровня.  

Польская сторона приняла решение немедленно вернуть всю партию яблок обратно украинскому отправителю.

Стоит отметить, что Польша остается главным производителем яблок в ЕС, обеспечивая почти треть всего европейского урожая. В 2024 году 29% урожая ЕС происходило из польских садов. Всего в Европе в 2024 году было собрано 11,6 млн. тонн яблок.

Напомним, большинство украинских садоводов ожидают падения оптовых цен на яблоки в январе-мае 2027 года. Самым распространенным сценарием является падение стоимости на 11–20%.

Автор:
Татьяна Бессараб

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