"Укрзализныця" начала продажу непрофильной и избыточной недвижимости через систему Prozorro.Продажи. Первые объекты уже появились на аукционах. Компания планирует реализовать административные здания, склады, производственные помещения, торговые объекты и спортивно-оздоровительные комплексы в нескольких регионах Украины.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба УЗ.

О планах реализовать имущество, не используемое в основной деятельности железной дороги, "Укрзализныця" объявила еще в сентябре. Тогда во время встречи с представителями рынка недвижимости потенциальным инвесторам презентовали 25 объектов в разных областях Украины, в частности, рассказали об их расположении и характеристиках.

После презентации и интереса со стороны рынка компания провела независимую оценку недвижимости и подготовила ее к продаже.

Среди первых предложений – имущество ОП "Адабасский карьер" в Кировоградской области и несколько других объектов в разных регионах страны. Потенциальные покупатели могут осмотреть недвижимость по предварительной договоренности.

Новые лоты будут появляться на платформе Prozorro. Продажи постепенно. Вырученные от реализации средства станут дополнительным источником дохода для "Укрзализныци". В компании отмечают важность таких поступлений на фоне сокращения объемов грузовых перевозок и роста стоимости энергоресурсов.

Как поясняют в компании, часть активов годами не использовалась в работе железной дороги, однако нуждалась в постоянных расходах на содержание. Продажа недвижимости должна помочь сократить эти расходы, а новые владельцы могут найти для объектов практическое применение.

Какую недвижимость будет продавать "Укрзализныця"

В список активов, которые планируют выставлять на аукционы, войдут:

административные и служебные здания;

производственные и складские помещения;

торговые объекты;

заведения питания;

спортивно-оздоровительные комплексы.

Недвижимость находится во Львовской, Тернопольской, Винницкой, Житомирской, Одесской, Черкасской и Днепропетровской областях.

Участие в аукционах смогут принять инвесторы, девелоперы, предприятия и частные покупатели. Продажа непрофильных активов является частью масштабной программы оптимизации расходов "Укрзализныци".

Ранее сообщалось, что Европейский инвестиционный банк планирует предоставить "Укрзализныце" €100 млн на первоочередной ремонт инфраструктуры и локомотивов. Еще около $100 млн компания может получить от Трастового фонда Всемирного банка на приобретение б/у локомотивов.