"Укрзалізниця" може отримати €200 млн на ремонт інфраструктури та купівлю локомотивів

Європейський інвестиційний банк планує надати "Укрзалізниці" €100 млн на першочерговий ремонт інфраструктури та локомотивів. Ще близько $100 млн компанія може отримати від Трастового фонду Світового банку на придбання вживаних локомотивів.

Як пише Dilo, про це повідомляє RAIL.insider.

На що планують витратити кошти

Під час онлайн-дискусії Центру транспортних стратегій заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Володимир Шемаєв повідомив, що Україна завершує підготовку до залучення додаткової допомоги від Трастового фонду Світового банку в межах проєкту RELINC. Очікується, що "Укрзалізниця" отримає близько $100 млн на придбання вживаних локомотивів в Україні або за кордоном.

За його словами, також тривають переговори з ЄІБ щодо кредиту на €250 млн. Із цієї суми €100 млн уже мають гарантії Єврокомісії, тому для їх залучення не знадобляться додаткові державні гарантії.

"Ці 100 млн євро будуть спрямовані на першочергові ремонти інфраструктури, локомотивів", — зазначив Шемаєв.

Окремо опрацьовують проєкти закупівлі нових локомотивів за участі Європейського банку реконструкції та розвитку.

На залізницю можуть допустити приватні локомотиви

За словами заступника міністра, уряд також готує проєкт постанови, яка дозволить використовувати приватні локомотиви на залізничній мережі — спочатку для окремих підприємств.

"Це буде полегшенням, і Укрзалізниця може перекинути свої локомотиви на інші дільниці", — пояснив він.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" планує протягом найближчих шести місяців закупити до 60 вживаних локомотивів за кошти Світового банку.