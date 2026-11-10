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"Укрзализныця" может получить €200 млн на ремонт инфраструктуры и покупку локомотивов
Европейский инвестиционный банк планирует предоставить "Укрзализныце" €100 млн на первоочередной ремонт инфраструктуры и локомотивов. Еще около $100 млн компания может получить от Трастового фонда Всемирного банка на приобретение б/у локомотивов.
Как пишет Dilo, об этом сообщает RAIL.insider.
На что планируют потратить средства
В ходе онлайн-дискуссии Центра транспортных стратегий заместитель министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Владимир Шемаев сообщил, что Украина завершает подготовку к привлечению дополнительной помощи от Трастового фонда Всемирного банка в рамках проекта RELINC. Ожидается, что "Укрзализныця" получит около $100 млн на приобретение подержанных локомотивов в Украине или за рубежом.
По его словам, также продолжаются переговоры с ЕИБ по кредиту на €250 млн. Из этой суммы у €100 млн уже есть гарантии Еврокомиссии, поэтому для их привлечения не понадобятся дополнительные государственные гарантии.
"Эти 100 млн евро будут направлены на первоочередные ремонты инфраструктуры, локомотивов", - отметил Шемаев.
Отдельно прорабатываются проекты закупки новых локомотивов с участием Европейского банка реконструкции и развития.
На железную дорогу могут допустить частные локомотивы
По словам замминистра, правительство также готовит проект постановления, которое позволит использовать частные локомотивы на железнодорожной сети – сначала для отдельных предприятий.
"Это будет облегчением, и Укрзализныця может опрокинуть свои локомотивы на другие участки", - пояснил он.
Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" планирует в течение ближайших шести месяцев закупить до 60 подержанных локомотивов за средства Всемирного банка.