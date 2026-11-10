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1,9 млрд грн для политических партий: кто и на что тратил госсредства

Гривны
1,9 млрд грн для политических партий / Depositphotos

Четыре парламентских партии за два с половиной года потратили из государственного бюджета более 1,9 миллиарда гривен. Однако действующее законодательство не определяет четкие границы и правила использования этих денег, что создает риски злоупотреблений и споров с контролерами.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу Счетной палаты.

Отчет по результатам аудита соответствия был утвержден на заседании 9 ноября 2026 года. Ответственной за проведение аудита была член Счетной палаты Елизавета Пушко-Цибуляк. Проверка охватила период с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2025 года.

Сколько средств получили и потратили политсилы

В 2023-2025 годах право на государственное финансирование имели четыре политические партии: "Слуга народа", "Европейская солидарность", ВО "Батькивщина" и "Голос". Главным распорядителем бюджетных средств по соответствующей программе является Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК).

По данным отчетности партий, за второе полугодие 2023 года и 2024-2025 годов они получили из государственного бюджета 1 902,4 млн грн, а объем отраженных в отчетности использованных средств составил 1 904,9 млн грн.

В частности, по отчетным данным партий:

  • "Слуга народа" - 1 276,8 млн грн;
  • "Европейская солидарность" - 337,9 млн грн;
  • ПО "Батькивщина" - 231,9 млн грн;
  • "Голос" - 58,3 млн грн отраженных расходов (из которых фактические расходы составили 57,8 млн грн).

Основными направлениями использования средств были приобретение товаров и услуг, аренда и содержание помещений и техники, оплата труда, командировки, а также финансирование территориальных организаций.

В то же время, использование финансирования имело особенности: "Слуга народа" направила 270 млн грн в поддержку Вооруженных Сил Украины, а "Европейская солидарность" предоставила 64,1 млн грн возвратной и безвозвратной финансовой помощи общественным организациям и воинской части (из которых 21,8 млн грн безвозвратной помощи) направили на мероприятия по поддержке.

Законодательные пробелы и особенности контроля

Аудит показал, что на этапе планирования и распределения средств действуют нормы Бюджетного кодекса Украины, однако после зачисления финансирования на отдельные счета партий его использование регулируется Законом Украины "О политических партиях в Украине". Этот закон не устанавливает четкие направления или ограничения по расходованию полученных средств.

Кроме того, на счетах партий госсредства учитываются вместе с другими поступлениями, и на них не распространяется требование возвращения неиспользованного финансирования в течение определенного законом срока. Также аудиторы обратили внимание на вопросы учета и отражения в отчетности дебиторской задолженности.

По результатам проверки Счетная палата отметила необходимость согласовать нормы бюджетного законодательства с профильным законом о политических партиях, четко определить допустимые направления использования средств и усилить механизмы контроля.

Напомним, ранее сообщалось, что Счетная палата начала аудит соответствия использования государственных средств, выделенных на финансирование деятельности политических партий. Проверка охватит 2,1 млрд грн, выделенных в 2023-2025 годах, и направлена на повышение прозрачности и финансовой дисциплины партий.

Автор:
Максим Кольц

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