1,9 млрд грн для політичних партій: хто і на що витрачав держкошти

Чотири парламентські партії за два з половиною роки витратили з державного бюджету понад 1,9 мільярда гривень. Проте чинне законодавство не визначає чітких меж і правил використання цих грошей, що створює ризики зловживань та судових спорів із контролерами.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу Рахункової палати.

Звіт за результатами аудиту відповідності затвердили на засіданні 9 листопада 2026 року. Відповідальною за проведення аудиту була член Рахункової палати Єлизавета Пушко-Цибуляк. Перевірка охопила період з 1 липня 2023 року до 31 грудня 2025 року.

Скільки коштів отримали та витратили політсили

У 2023–2025 роках право на державне фінансування мали чотири політичні партії: "Слуга народу", "Європейська солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос". Головним розпорядником бюджетних коштів за відповідною програмою є Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

За даними звітності партій, упродовж другого півріччя 2023 року та 2024–2025 років вони отримали з державного бюджету 1 902,4 млн грн, а обсяг відображених у звітності використаних коштів становив 1 904,9 млн грн.

Зокрема, за звітними даними партій:

"Слуга народу" — 1 276,8 млн грн;

"Європейська солідарність" — 337,9 млн грн;

ВО "Батьківщина" — 231,9 млн грн;

"Голос" — 58,3 млн грн відображених витрат (із яких фактичні витрати становили 57,8 млн грн).

Основними напрямами використання коштів були придбання товарів і послуг, оренда та утримання приміщень і техніки, оплата праці, відрядження, а також фінансування територіальних організацій.

Водночас використання фінансування мало особливості: "Слуга народу" спрямувала 270 млн грн на підтримку Збройних Сил України, а "Європейська солідарність" надала 64,1 млн грн поворотної та безповоротної фінансової допомоги громадським організаціям і військовій частині (з яких 21,8 млн грн безповоротної допомоги спрямували на заходи з підтримки ЗСУ).

Законодавчі прогалини та особливості контролю

Аудит засвідчив, що на етапі планування та розподілу коштів діють норми Бюджетного кодексу України, проте після зарахування фінансування на окремі рахунки партій його використання регулюється Законом України "Про політичні партії в Україні". Цей закон не встановлює чітких напрямів чи обмежень щодо витрачання отриманих коштів.

Крім того, на рахунках партій держкошти обліковуються разом з іншими надходженнями, і на них не поширюється вимога щодо повернення невикористаного фінансування протягом визначеного законом строку. Також аудитори звернули увагу на питання обліку та відображення у звітності дебіторської заборгованості.

За результатами перевірки Рахункова палата наголосила на необхідності узгодити норми бюджетного законодавства із профільним законом про політичні партії, чітко визначити допустимі напрями використання коштів і посилити механізми контролю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рахункова палата розпочала аудит відповідності використання державних коштів, виділених на фінансування діяльності політичних партій. Перевірка охопить 2,1 млрд грн, виділених у 2023–2025 роках, і спрямована на підвищення прозорості та фінансової дисципліни партій.