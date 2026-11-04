Майже половина коштів Фонду декарбонізації залишилася невикористаною: що показав аудит

Рахункова палата виявила, що майже половина коштів Фонду декарбонізації не була використана вчасно. Із 5,67 млрд грн освоїли лише 48%, а придбані сонячні панелі на суму 126,4 млн грн місяцями лежать на зберіганні без передачі установам.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Рахункової палати України за результатами проведеного аудиту.

Під час перевірки Рахункова палата встановила, що майже половина коштів Фонду декарбонізації не була освоєна через прогалини в плануванні, несвоєчасну підтримку та відсутність належного контролю.

Проблеми з установкою сонячних станцій та обладнанням

Особливі труднощі виникли під час реалізації проєктів із встановлення фотоелектричних модулів для установ. У 2025 році визначили 127 пріоритетних об'єктів, але перед закупівлею не перевірили їхню технічну готовність. У результаті на непридатні об'єкти витратили 373,8 тис. грн.

Акціонерне товариство "Фонд декарбонізації України" закупило обладнання вартістю 155,2 млн грн ще до завершення проєктної документації. Через це 83% закуплених сонячних систем на суму 126,4 млн грн залишилися на зберіганні в неналежних умовах. Фотоелектричні станції встановили лише на 17 об'єктах із 127, оскільки більшість установ не запровадили необхідні системи енергоменеджменту.

Інші напрями фінансування та порушення

Основним інструментом Товариства залишалося кредитування: за 79 договорами профільнансовано 83 проєкти на 2,04 млрд грн. Водночас інші механізми, такі як здешевлення кредитів або факторинг, не запрацювали.

Окремі порушення виявлені у збільшенні статутного капіталу Фонду: у 2025 році 442,1 млн грн спрямували на купівлю активів для безоплатної передачі, що суперечило економічному змісту діяльності.

Аудитори також зафіксували проблеми з передачею енергетичних сертифікатів (лише 29% дійшли до кінцевих користувачів) та помилки при видачі зарядних станцій дітям з інвалідністю, де щодо 418 пристроїв вартістю 17,6 млн грн були відсутні акти приймання-передачі.

"Використання коштів Фонду загалом забезпечувало фінансування визначених заходів, проте процес їх реалізації мав взаємопов'язані недоліки", — зазначено у висновках Рахункової палати.

Нагадаємо, Україна розпочинає практичний етап реалізації кліматичної політики. Головними пріоритетами на найближчі роки є запуск національної системи торгівлі квотами на викиди, розвиток моніторингу парникових газів та залучення інвестицій у декарбонізацію економіки.