Рахункова палата вперше перевірила контроль операцій між пов’язаними компаніями: який результат

Рахункова палата вперше провела аудит того, як податкові органи контролюють операції між пов’язаними компаніями. За 2023 рік – I квартал 2026 року податківці донарахували 5,2 млрд грн податків і штрафів, але до бюджету фактично надійшло 222,1 млн грн, або 4,3%.

Як пише Dilo, про це повідомила голова Рахункової палати України Ольга Піщанська.

"Через умови операцій між пов’язаними компаніями частина прибутку може переміщуватися з України до юрисдикцій із нижчим оподаткуванням. У такому разі в Україні зменшується база, з якої сплачується податок на прибуток підприємств, а бюджет недоотримує потенційні надходження", — пояснила вона.

Що показав аудит

За 2022–2024 роки платники задекларували майже 8 трлн грн контрольованих операцій. Моніторинг ДПС допоміг платникам самостійно збільшити об’єкт оподаткування податком на прибуток на 21,9 млрд грн і зменшити задекларовані збитки на 9,6 млрд грн. У результаті податкові зобов’язання зросли більш як на 2 млрд грн.

Водночас результати перевірок не завжди перетворюються на фактичні надходження. З 5,2 млрд грн донарахованих зобов’язань і штрафів було сплачено 222,1 млн грн.

Окремо за 92 перевірками дотримання принципу "витягнутої руки" донарахували 4,5 млрд грн. До бюджету з цієї суми надійшло 31,1 млн грн, або 0,7%.

Рахункова палата пов’язує низький рівень сплати, зокрема, з недостатньою якістю доказів за окремими перевірками, процесуальними порушеннями та тривалим оскарженням їхніх результатів.

Аудитори рекомендували цифровізувати контроль, удосконалити методологію, краще визначати ризикові операції та посилити доказову базу.

"За нинішнього навантаження на державний бюджет результативність такого контролю має пряме фіскальне значення. Йдеться про збереження податкової бази в Україні та додаткові надходження, які збільшують ресурс держави для фінансування пріоритетних видатків, зокрема оборони", — зазначила Піщанська.

Раніше Рахункова палата України виявила порушення та невідповідності на майже 350 млрд грн під час аудиту закупівель озброєння та військової техніки за 2024–2025 роки. Понад 90% усіх контрактів укладали без конкурентних процедур.