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У "Дії" тимчасово недоступні документи та деякі послуги

У сервісі не уточнили повний перелік документів
У сервісі не уточнили повний перелік документів

У "Дії" тимчасово недоступні частина цифрових документів та окремі послуги через технічні роботи Державної міграційної служби. Користувачам, яким найближчим часом потрібні паспорти чи посвідчення водія, радять мати із собою фізичні документи.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення "Дії".

У сервісі не уточнили повний перелік документів і послуг, яких торкнулися обмеження, а також термін завершення технічних робіт.

Для підтвердження особи на час робіт можна використовувати єДокумент у "Дії".

Команда сервісу повідомила, що працює над відновленням доступу до документів і послуг.

Нагадаємо, у серпні через технічні роботи в реєстрах Державної міграційної служби в "Дії" також тимчасово не працювали чотири послуги, зокрема зміна та зняття з місця проживання.

Автор:
Тетяна Гойденко

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