В "Дії" временно недоступны документы и некоторые услуги

В "Дії" временно недоступны часть цифровых документов и отдельные услуги из-за технических работ Государственной миграционной службы. Пользователям, которым в ближайшее время нужны паспорта или водительские удостоверения, советуют иметь с собой физические документы.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Дії".

В сервисе не уточнили полный перечень документов и услуг, затронутых ограничениями, а также срок завершения технических работ.

Для подтверждения лица на время работ можно использовать документ в "Дії".

Команда сервиса сообщила, что работает над восстановлением доступа к документам и услугам.

Напомним, в августе из-за технических работ в реестрах Государственной миграционной службы в "Дії" также временно не работали четыре услуги, в том числе смена и снятие с места жительства.