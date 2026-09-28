UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,84

--0,13

EUR

51,14

+0,01

Наличный курс:

USD

44,95

44,80

EUR

51,70

51,45

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации

В "Дії" временно недоступны документы и некоторые услуги

В сервисе не уточнили полный список документов
В сервисе не уточнили полный список документов

В "Дії" временно недоступны часть цифровых документов и отдельные услуги из-за технических работ Государственной миграционной службы. Пользователям, которым в ближайшее время нужны паспорта или водительские удостоверения, советуют иметь с собой физические документы.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Дії".

В сервисе не уточнили полный перечень документов и услуг, затронутых ограничениями, а также срок завершения технических работ.

Для подтверждения лица на время работ можно использовать документ в "Дії".

Команда сервиса сообщила, что работает над восстановлением доступа к документам и услугам.

Напомним, в августе из-за технических работ в реестрах Государственной миграционной службы в "Дії" также временно не работали четыре услуги, в том числе смена и снятие с места жительства.

Автор:
Татьяна Гойденко

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности