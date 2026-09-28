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Украинцы массово покупают золото: спрос резко возрос

золото
Украинцы снова покупают золото / Depositphotos

На фоне роста мировых цен на золото украинцы в августе 2026 активизировали операции с драгоценным металлом. В августе вырос спрос на золото, причем покупка физического металла стала самой большой за последние пять месяцев.

Как пишет Dilo, об этом   сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

По его словам, мировые цены золота в августе выросли, и украинцы подключились к покупке.

Фото 2 — Украинцы массово покупают золото: спрос резко возрос

Спрос на золото

В августе чистый спрос на беспоставочное золото составил $1,74 млн или около 399 тройских унций.

Чистый спрос на физическое золото достиг $101 тыс., или около 23 тройских унций. Это максимальный показатель за последние пять месяцев.

За январь-август 2026 чистый спрос украинцев на беспоставочное золото составил $33,7 млн.

Для сравнения, за аналогичный период 2025 года этот показатель составил всего $2,3 млн. То есть в денежном выражении спрос вырос почти в 15 раз.

В то же время, ситуация с физическим золотом противоположная. За восемь месяцев 2026 года чистый спрос составил всего $249 тыс., тогда как за аналогичный период в прошлом году — $3,47 млн.

На рынке же физического серебра сохраняется чистая продажа, хотя его темпы замедлились до минимума за последние пять месяцев.

В августе чистая продажа физического серебра составила $144 тыс.

По приведенным данным, за восемь месяцев показатель чистой продажи серебра составил $1,83 млн.

Напомним, с 2020 года в Украине государственное клеймение прошли 35,8 млн. ювелирных изделий из драгоценных металлов общим весом 83,2 тонны. В 2026 году государственную пробу уже получили 1,1 млн украшений, но среднемесячный показатель на 18% ниже, чем в прошлом.

Автор:
Светлана Манько

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