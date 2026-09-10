Россияне безумными темпами скупают золото: запасов на руках больше, чем в Фонде национального благосостояния

Ограничения на валютные операции подтолкнули россиян вкладывать сбережения в золотые слитки. С марта 2022 г. они купили около 200 тонн золота. Это в полтора раза больше, чем остается в Фонде национального благосостояния (131,5 т на 1 сентября) и почти 9% золота во всех международных резервах России (73,2 млн. тройских унций, или 2277 т на 1 августа).

Как пишет Dilo, об этом сообщает The Moscow Times.

Отмечается, что из-за того, что спрос на слитки подскочил после начала войны. Власти РФ тогда ввели ограничения на выдачу валюты со счетов, но отменили НДС на покупку золотых слитков.

Сначала люди покупали стандартные слитки весом около 12 кг: многие премиальные клиенты банков просто переводили наличную валюту в крупные золотые слитки. Затем самым популярным был слиток весом в 100 граммов. Сейчас, как рассказал заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, снова растет интерес к большим стандартным слиткам.

Учетная цена одного грамма золота 9 сентября была 12,34 тыс. руб (145 долларов США). То есть стоимость 12-килограммового слитка составляет 147 млн руб (1,73 миллиона долларов США). Для состоятельных россиян это может оказаться способом защитить свои сбережения от падения рубля, в том числе на фоне непрерывных разговоров о замораживании вкладов.

Моисеев считает, что золото заменит людям наличную валюту: ввозить в страну банкноты долларов и евро запрещают санкции. По его мнению, наибольший рост спроса на золото будет происходить в рамках этого замещения.

Часть золота, купленного русскими, также могла быть вывезена из страны. Некоторые таким образом спасали сбережения, но чаще участвовали в схемах экспорта золота без уплаты пошлин.

«Просто люди увезли в карманах. Распихали по карманам и поехали», – рассказывал Моисеев. Чтобы остановить этот поток, с 1 мая физлицам запретили вывозить за границу более 100 г золота в слитках.

Напомним, в августе Фонд национального благосостояния (ФНБ) России сократился на 9,7 тонн золота и 5,7 миллиарда юаней. На 1 сентября в резервах осталось 131,5 тонн золота и 184 млрд юаней.