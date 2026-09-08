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Россия распродает золото из госфонда на строительство самолетов

золотые слитки
Россия распродает золото из госфонда на строительство самолетов / Freepik

В августе Фонд национального благосостояния (ФНБ) России сократился на 9,7 тонн золота и 5,7 миллиарда юаней. На 1 сентября в резервах осталось 131,5 тонн золота и 184 млрд юаней.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

Всего с начала 2026 года из ФНБ реализовали уже 23,5 тонны золота – это 16% от всего объема, хранившегося в начале января. Если в первом квартале золото продавали для компенсации падения нефтегазовых доходов, то в августе средства резервов пошли на покрытие расходов государственной корпорации "Ростех", возглавляемой приближенным к Владимиру Путину Сергеем Чемезовым.

За месяц объем инвестиций из ФНБ составил около 190 млрд рублей, что превышает показатель всего первого полугодия. Основная часть досталась авиастроительным структурам: 115,3 млрд рублей вложили в облигации ООО "Авиакапитал-Сервис" (дочерняя компания "Ростеха"), а еще 67 млрд рублей - непосредственно в ценные бумаги самого "Ростеха".

По утверждению российского ведомства, деньги должны быть направлены на льготный лизинг отечественных бортов, расширение производства воздушных судов, авиадвигателей и приборов.

Кризис авиапарка и очередные сорванные сроки

Российская гражданская авиация работает на грани возможностей из-за острого дефицита техники, а парк самолетов иностранного производства сокращается значительно быстрее, чем появляются отечественные аналоги.

Несмотря на обещания Чемезова выпускать до 2030 года почти 100 пассажирских самолетов в год, за прошлый год перевозчики не получили ни одного российского лайнера.

  • Постоянный пересмотр планов: комплексная программа развития авиации до 2030 г. неоднократно корректировалась, а объявленные сроки поставки каждый раз срывались;
  • Проблемы с электроникой: в прошлом году госэкспертиза отказалась согласовать проект "Ростеха" по созданию авиационной электроники для импортозамещенных бортов МС-21 и Ту-214;
  • Смещение графиков: хотя руководство "Ростеха" обещало начать поставки лайнеров МС-21, "Суперджет-100" и Ил-114-300 в 2026 году, генеральный директор "Аэрофлота" Сергей Александровский на Восточном экономическом форуме заявил, что первые восемь машин ожидаются.

Напомним, Россия тратит на войну рекордные $29 млн каждый час. Расходы федерального бюджета России на ведение войны против Украины в первом полугодии 2026 года достигли новой рекордной отметки – 10,687 триллиона рублей (около $123,4 млрд).

Автор:
Максим Кольц

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