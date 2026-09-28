"Начинаю все с нуля": российский удар уничтожил производство известного дизайнера шляп (ФОТО)

В ночь на 28 сентября прямым попаданием российского реактивного дрона было полностью уничтожено производство и офис украинского дизайнера головных уборов и аксессуаров Марты Холод в Киеве.

Как пишет Dilo, об этом стало известно из соцсетей дизайнера.

"Начинаю все с нуля …", - написала Холод, опубликовав фото уничтоженного предприятия.

Глава Всеукраинского объединения работодателей легкой промышленности Александр Соколовский также сообщил об уничтожении производства.

"30 лет работы, поиска, признания во всем мире, радости от создания - и теперь там развалина... Мои искренние соболезнования Марти и ее профессиональной команде и желание восстановления, несмотря ни на что...", - сообщил он.

Что известно о Marta Holod

Студия головных уборов и аксессуаров Marta Holod была основана в 2006 году. По информации на сайте бренда, все работы дизайнер визуализирует и выполняет сама.

В течение многих лет Холод сотрудничала с разными дизайнерами во время показов мод и специальных мероприятий. Ее шляпки принадлежат международным и местным знаменитостям, в том числе Анне Делло Руссо и Сари Джессике Паркер. Работы дизайнера также высоко оценивал модист Филипп Триси.

Напомним, вечером 27 сентября российская армия нанесла удар по Софиевской Борщаговке Бучанского района. Зафиксировано попадание на территории рынка "Столичный".