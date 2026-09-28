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"Начинаю все с нуля": российский удар уничтожил производство известного дизайнера шляп (ФОТО)

уничтожено производство дизайнера Марты Холод
Уничтоженное производство дизайнера Марты Холод/Фото: facebook.com/sokolovsky.inform

В ночь на 28 сентября прямым попаданием российского реактивного дрона было полностью уничтожено производство и офис украинского дизайнера головных уборов и аксессуаров Марты Холод в Киеве.

Как пишет Dilo, об этом стало известно из соцсетей дизайнера.

"Начинаю все с нуля …", - написала Холод, опубликовав фото уничтоженного предприятия.

Фото 2 — "Начинаю все с нуля": российский удар уничтожил производство известного дизайнера шляп (ФОТО)
Фото: facebook.com/martaholod

Глава Всеукраинского объединения работодателей легкой промышленности Александр Соколовский также сообщил об уничтожении производства.

"30 лет работы, поиска, признания во всем мире, радости от создания - и теперь там развалина... Мои искренние соболезнования Марти и ее профессиональной команде и желание восстановления, несмотря ни на что...", - сообщил он.

Фото 3 — "Начинаю все с нуля": российский удар уничтожил производство известного дизайнера шляп (ФОТО)
Фото: facebook.com/sokolovsky.inform

Что известно о Marta Holod

Студия головных уборов и аксессуаров Marta Holod была основана в 2006 году. По информации на сайте бренда, все работы дизайнер визуализирует и выполняет сама.

В течение многих лет Холод сотрудничала с разными дизайнерами во время показов мод и специальных мероприятий. Ее шляпки принадлежат международным и местным знаменитостям, в том числе Анне Делло Руссо и Сари Джессике Паркер. Работы дизайнера также высоко оценивал модист Филипп Триси.

Напомним, вечером 27 сентября российская армия нанесла удар по Софиевской Борщаговке Бучанского района. Зафиксировано попадание на территории рынка "Столичный".

Автор:
Татьяна Ковальчук

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