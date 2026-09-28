Путин передал активы немецкой сети Metro российской управленческой структуре

Глава Кремля Владимир Путин передал российские активы международного оптового оператора Metro во временное управление компании АО УК Торг РУС.

Как пишет Dilo, об этом сообщает The Moscow Times.

Под контроль компании передали 100% ООО "МЕТРО Кэш энд Керри", через которое работает российский бизнес Metro, а также доли в "Метро Верхаус Ногинск" и "Ритейл Проперти 5".

До этого владельцами этих активов были нидерландские и германские структуры группы Metro.

Новая структура АО УК Торг РУС была зарегистрирована 8 сентября и полностью принадлежит действующему генеральному директору ООО Метро Кэш энд Керри Йоханнесу Марии Талаю.

Подобные решения российские власти ранее применили и к другим международным ритейлерам и производителям, среди которых Auchan, Nestle и Лемана О.

Официальная позиция Кремля

Пресссекретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил передачу тем, что их владельцы являются из "недружественных" к России стран, которые вовлечены в частые атаки Украины на объекты экономической инфраструктуры РФ.

С марта 2022 года более тысячи компаний покинули Россию, продав или передав управление находящимся в стране менеджерам. Десятки предприятий с иностранной собственностью власти РФ передали во временное управление на основании указа Путина, принятого весной 2023 года.

Документ был принят в качестве зеркального ответа на изъятие российских активов за рубежом и на "недружественные и противоречивые международному праву действия" США и их союзников.

Реакция компании

Представители Metro заявили, что компания продолжает работать в штатном режиме, а все операционные процессы остаются без изменений.

Заверения касаются выполнения всех обязательств перед партнерами, поставщиками, клиентами и сотрудниками.

На российском рынке сеть присутствует с 2000 года, открыв первые торговые центры в 2001 году. На сегодняшний день сеть насчитывает 93 торговых центра в 51 регионе РФ, где работают около 12 тысяч человек.

Напомним, Путин 17 сентября подписал указ, которым передал в управление компании Л.Е.В. Менеджмент российских активов Nestle, а также французского ритейлера Auchan и ООО Ле Монлид (бывший Leroy ‌Merlin).

Ранее Россия уже использовала механизм временного управления в отношении крупных западных компаний. В 2023 году Путин передал российские активы Danone и пивоваренной компании Carlsberg российским владельцам.