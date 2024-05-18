Danone завершила продажу бизнеса в РФ и покидает рынок страны

Французская компания по производству молочных Danone завершила продажу своих активов и сворачивает деятельность в России. Она продала свои активы компании Vamin R LLC.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

"Danone объявляет, что завершила продажу своей деятельности EDP в России компании Vamin R LLC после получения необходимых российских регулятивных разрешений", - говорится в сообщении.

Таким образом, транснациональная корпорация полностью выводит свой бизнес с рынка Российской Федерации на фоне продолжающейся вооруженной агрессии против Украины.

Соглашение о продаже российского подразделения Danone было анонсировано еще 22 марта этого года и прозвучало через семь месяцев после того, как Владимир Путин отдал приказ конфисковать локальные операции французской компании. О ней писало издание Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Согласно документам, с которыми тогда ознакомилось FT, группа молочных продуктов планировала продать ребрендинг Life & Nutrition российской молочной компании Vamin Tatarstan, принадлежащей 29-летнему Минтимеру Мингазову. Мингазов был назначен в правление Life & Nutrition летом 2023 года, вскоре после того, как Кремль передал контроль над бизнесом Якубу Закриев в 33-летнему племяннику Кадырова, поскольку Москва отомстила за санкции Запада, введенные в ответ на ее нападение на Украину.

Danone является одним из мировых лидеров в производстве молочных продуктов, растительных альтернатив молоку, бутилированной воды и специализированного детского питания. В 2022 году оборот компании составил €27,6 млрд. Danone представлена более чем 120 странами мира и имеет около 90 тысяч работников. При этом на российский рынок приходилось около 5% мировых продаж компании.

Главные бренды Danone – Actimel, Activia, Alpro, Aptamil, Danette, Danio, Evian, Nutricia, Volvic и другие. На украинском рынке наиболее известны торговые марки "Растишка", "Актуаль", "Актимель", "Активиа" и "Альпро".

В России компания работала в течение 30 лет и была представлена брендами "Простоквашино", "Активиа", Actimel, "Растишка", "Даниссимо", Danone, "Bio Баланс", "Актуаль", "Смешарики", Alpro, Bebelac, "Тема", Nutrilon, "Малютка", которые планировала вывести с рынка еще весной 2023 года.

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