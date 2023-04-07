Danone выведет с российского рынка международные бренды

Французский производитель молочных продуктов Danone намерен вывести с российского рынка часть брендов. Речь идет о таких торговых марках, как Activia, Alpro, Actimel и Danone. Об этом пишут российские СМИ.

В материале представитель Danone Россия подтвердил, что французская компания рассматривает различные возможности того, как сделать международные бренды более релевантными для локального рынка.

Один из опрошенных экспертов отметил, что сейчас Danone тестирует расширение продукции под брендом "Простоквашино", недавно на полках появились йогурты, творожки и прочая десертная продукция.

Эксперт не исключает другие варианты, например, компания может разрешить использование в России созвучных глобальным брендам названий, например "Активия" вместо "Активиа".

В октябре 2022 года французская компания по производству продовольствия Danone объявила о выходе с российского рынка. Такое решение производитель продуктов принял на восьмом месяце полномасштабного вторжения в Украину.

В феврале 2023 г., как писали российские СМИ, Danone предложил потенциальным инвесторам контроль над частью активов в РФ с условием обратного выкупа.

С начала года российский бизнес Danone принес компании 5% чистых продаж. В России компания представлена брендами: "Простоквашино", "Активиа", Actimel, "Растишка", "Даниссимо", Danone, "Bio Баланс", "Актуаль", "Смешарики", Alpro, Bebelac, "Тема", Nutrilon, " Малютка".

Отметим, что вчера стало известно, что испанская компания Inditex SA, владеющая такими брендами, как Zara, Bershka, Stradivarius и Pull&Bear, получила разрешение на продажу своего бизнеса в России. Но соглашение предполагает, что компания может вернуться на российский рынок, если изменит свое решение.

Ранее на Россию приходилось около 8,5% общей операционной прибыли Inditex, и она была вторым по величине рынком компании по количеству магазинов.

В апреле 2023 года выяснилось, что ирландская компания возобновила поставку виски Jameson в Россию. Pernod Ricard, владеющая брендом, через год снова начала продажу алкоголя в России. Пресссекретарь Pernod Ricard заявила, что компания от начала войны ставила в приоритет не только местных сотрудников в Украине, но и в России.

В марте 2023 года журналист-расследователь заявил, что в Украине продолжают работать и платить налоги известные международные бренды, не вышедшие с российского рынка. Такие компании, как Raiffeisen, Credit Europe, Unicredit, OTP, Auchan, Metro, Benetton, Calzedonia, Etam и Lacoste.