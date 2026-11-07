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Блокада портов обойдется агросектору в $4,6 млрд экспортной выручки

зерно, порты
Блокада портов обойдется агросектору в $4,6 млрд / Depositphotos

Из-за отсутствия морской транспортировки украинский агросектор может потерять $4,6 млрд экспортных поступлений в июле-декабре 2026 года. Еще почти $0,6 млрд Украина недополучит из-за сокращения экспорта железной руды.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на Инфляционный отчет Национального банка Украины за октябрь 2026 года.

В НБУ отмечают, что переориентация экспорта на альтернативные маршруты позволила частично возобновить поставки. В сентябре его объемы выросли до 2,7 млн. тонн.

В то же время, недостаточная пропускная способность дунайских портов и железной дороги, а также более высокая стоимость логистики ограничивают возможности для наращивания экспорта.

По оценкам регулятора, блокада морских путей приведет к потере $4,6 млрд экспортных поступлений агросектора только во втором полугодии 2026 года.

Сокращается и экспорт металлургической продукции

Отрицательная динамика наблюдается и в металлургии. Стоимостные объемы экспорта черных металлов в третьем квартале сократились на 55% в годовом исчислении.

В четвертом квартале НБУ ожидает еще более глубокого падения — на 81% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Остановка крупнейших металлургических предприятий во втором полугодии 2026 может привести к потере около $1 млрд экспортной выручки. В то же время, для покрытия внутреннего дефицита металлов может потребоваться дополнительный импорт примерно на $0,4 млрд.

Убытки от сокращения экспорта железной руды во втором полугодии НБУ оценивает почти в $0,6 млрд.

В базовом сценарии Нацбанк предполагает, что блокада морских портов будет продолжаться в течение первого полугодия 2027 года, а металлургические предприятия не возобновят производство в течение всего следующего года.

Ожидается, что накопившуюся агропродукцию удастся вывезти во втором полугодии 2027 года. В то же время из-за длительного хранения часть продукции может быть потеряна.

Напомним, из-за ограничения работы портов Большой Одессы Украина рискует не успеть экспортировать около 20 млн тонн зерна. Альтернативные маршруты способны перевозить около 24–30 млн. тонн продукции в год, тогда как ожидаемый объем зернового экспорта значительно выше.

Автор:
Татьяна Гойденко

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