Потери врага по состоянию на 7 ноября 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 2 280 российских оккупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1718 сутки полномасштабной войны составляют 1 604 110 человек.

Потери России в войне на 7 ноября 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 7 ноября потеряла:

Личный состав около 1 604 110 (+2 280) человек,

Танки: 12 456,

Боевые бронированные машины: 25 654 (+3),

Артиллерийские системы: 52 000 (+44),

РСЗО: 2 257 (+3),

Средства ПВО: 1 747 (+3),

Самолеты: 452,

Вертолеты: 356,

Наземные робототехнические комплексы: 3 093 (+8),

БпЛА оперативно-тактического уровня: 598 840 (+1 224),

Крылатые ракеты: 5 192,

Корабли и катера: 35,

Подводные лодки: 2,

Автомобильная техника и автоцистерны: 171 389 (+460),

Специальная техника: 4 881 (+3)

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 7 ноября

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбиты/подавлены 4 ракеты Искандер-М/Циркон/KN-23/С-400 и 149 враждебных БпЛА типа Shahed (117 из них – реактивные), Гербера и дронов других типов, несколько ударных беспилотников еще в воздухе.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 24 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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