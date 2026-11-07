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Потери врага по состоянию на 7 ноября 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 2 280 российских оккупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1718 сутки полномасштабной войны составляют 1 604 110 человек.
Потери России в войне на 7 ноября 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 7 ноября потеряла:
- Личный состав около 1 604 110 (+2 280) человек,
- Танки: 12 456,
- Боевые бронированные машины: 25 654 (+3),
- Артиллерийские системы: 52 000 (+44),
- РСЗО: 2 257 (+3),
- Средства ПВО: 1 747 (+3),
- Самолеты: 452,
- Вертолеты: 356,
- Наземные робототехнические комплексы: 3 093 (+8),
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 598 840 (+1 224),
- Крылатые ракеты: 5 192,
- Корабли и катера: 35,
- Подводные лодки: 2,
- Автомобильная техника и автоцистерны: 171 389 (+460),
- Специальная техника: 4 881 (+3)
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 7 ноября
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбиты/подавлены 4 ракеты Искандер-М/Циркон/KN-23/С-400 и 149 враждебных БпЛА типа Shahed (117 из них – реактивные), Гербера и дронов других типов, несколько ударных беспилотников еще в воздухе.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 24 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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