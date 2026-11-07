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Втрати ворога станом на 7 листопада 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 2 280 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1718 добу повномасштабної війни становлять 1 604 110 осіб.
Втрати Росії у війні на 7 листопада 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 7 листопада втратила:
- Особовий склад близько 1 604 110 (+2 280) осіб,
- Танки: 12 456,
- Бойові броньовані машини: 25 654 (+3),
- Артилерійські системи: 52 000 (+44),
- РСЗВ: 2 257 (+3),
- Засоби ППО: 1 747 (+3),
- Літаки: 452,
- Гелікоптери: 356,
- Наземні робототехнічні комплекси: 3 093 (+8),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 598 840 (+1 224),
- Крилаті ракети: 5 192,
- Кораблі та катери: 35,
- Підводні човни: 2,
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 171 389 (+460),
- Спеціальна техніка: 4 881 (+3)
Уражені повітряні цілі ворога станом на 7 листопада
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 4 ракети Іскандер-М/Циркон/KN-23/С-400 та 149 ворожих БпЛА типу Shahed (117 із них – реактивні), Гербера та дронів інших типів, декілька ударних безпілотників ще в повітрі.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 24 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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