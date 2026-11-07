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Втрати ворога станом на 7 листопада 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ, війна
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 2 280 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1718 добу повномасштабної війни становлять 1 604 110 осіб.

Втрати Росії у війні на 7 листопада 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 7 листопада втратила:

  • Особовий склад близько 1 604 110 (+2 280) осіб,
  • Танки: 12 456,
  • Бойові броньовані машини: 25 654 (+3),
  • Артилерійські системи: 52 000 (+44),
  • РСЗВ: 2 257 (+3),
  • Засоби ППО: 1 747 (+3),
  • Літаки: 452,
  • Гелікоптери: 356,
  • Наземні робототехнічні комплекси: 3 093 (+8), 
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня: 598 840 (+1 224),
  • Крилаті ракети: 5 192,
  • Кораблі та катери: 35,
  • Підводні човни: 2,
  • Автомобільна техніка та автоцистерни: 171 389 (+460),
  • Спеціальна техніка: 4 881 (+3)
Фото 2 — Втрати ворога станом на 7 листопада 2026 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 7 листопада

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме: 

  • збито/подавлено 4 ракети Іскандер-М/Циркон/KN-23/С-400 та 149 ворожих БпЛА типу Shahed (117 із них – реактивні), Гербера та дронів інших типів, декілька ударних безпілотників ще в повітрі.
Фото 3 — Втрати ворога станом на 7 листопада 2026 – Генштаб ЗСУ

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 24 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Тетяна Гойденко

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