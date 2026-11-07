Втрати ворога станом на 7 листопада 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 2 280 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1718 добу повномасштабної війни становлять 1 604 110 осіб.

Втрати Росії у війні на 7 листопада 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 7 листопада втратила:

Особовий склад близько 1 604 110 (+2 280) осіб,

Танки: 12 456,

Бойові броньовані машини: 25 654 (+3),

Артилерійські системи: 52 000 (+44),

РСЗВ: 2 257 (+3),

Засоби ППО: 1 747 (+3),

Літаки: 452,

Гелікоптери: 356,

Наземні робототехнічні комплекси: 3 093 (+8),

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 598 840 (+1 224),

Крилаті ракети: 5 192,

Кораблі та катери: 35,

Підводні човни: 2,

Автомобільна техніка та автоцистерни: 171 389 (+460),

Спеціальна техніка: 4 881 (+3)

Уражені повітряні цілі ворога станом на 7 листопада

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 4 ракети Іскандер-М/Циркон/KN-23/С-400 та 149 ворожих БпЛА типу Shahed (117 із них – реактивні), Гербера та дронів інших типів, декілька ударних безпілотників ще в повітрі.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 24 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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