Карта бойових дій в Україні на 7 листопада 2026 року

Триває 1718-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 7 листопада 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 190 бойових зіткнень.

Учора противник завдав одного ракетного удару та 75 авіаційних ударів, під час яких скинув 261 керовану авіабомбу. Крім того, загарбники застосували 6903 дрони-камікадзе та здійснили 2184 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, з них 53 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Обстрілів з боку ворога, зокрема, зазнали населені пункти Кореньок, Товстодубове, Уланове, Безсалівка, Бачівськ, Яструбщина, Сопич, Кучерівка, Іскрисківщина, Козаче, Волфине, Шалигине, Гірки, Вовківка, Малушине, Бояро-Лежачі Сумської області; Хрінівка Чернігівської області. Авіаудару зазнав населений пункт Лужки.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район скупчення живої сили та техніки та два пункти управління БпЛА противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав одного авіаційного удару, застосувавши шість КАБ, та здійснив 73 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, чотири з яких – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили п’ять атак противника в районах населених пунктів Тернова, Захарівка, Охрімівка та Миколаївка.

На Куп’янському напрямку ворог тричі штурмував в бік Радьківки.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти проводили вісім атак у бік населених пунктів Дружелюбівка, Іванівка та Лиман.

На Слов’янському напрямку противник здійснив дві атаки у районах населених пунктів Оріхуватка та Крива Лука.

На Краматорському напрямку окупанти штурмових дій не проводили.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 15 атак. Загарбники вели наступальні дії у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Новоселівки, Новогригорівки, Довгої Балки, Дружківки, Кучерового Яру та Вільного.

П’ять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Водянське, Сергіївка та Молодецьке.

На Олександрівському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку окупанти вісім разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Тернувате, Долинка, Гірке та Єгорівка.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках окупанти штурмових дій не здійснювали.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Слава Україні!

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