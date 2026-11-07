Карта боевых действий в Украине на 7 ноября 2026 года

Продолжается 1718-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 7 ноября 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 190 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный удар и 75 авиационных ударов, во время которых сбросил 261 управляемую авиабомбу. Кроме того, захватчики применили 6903 дрона-камикадзе и произвели 2184 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, из них 53 — с применением реактивных систем залпового огня.

Обстрелы со стороны врага, в частности, подверглись населенным пунктам Кореньок, Товстодубово, Уланово, Бессалевка, Бачевск, Яструбщина, Сопич, Кучеровка, Искрисковщина, Казачье, Волфине, Шалыгино, Горки, Волковка, Малушино, Бояро-Ле; Хреновка Черниговской области. Авиаудар подвергся населенному пункту Лужки.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район скопления живой силы и техники и два пункта управления БПЛА противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанес один авиационный удар, применив шесть КАБ, и осуществил 73 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, четыре из которых – с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили пять атак противника в районах населенных пунктов Тернова, Захаровка, Охримовка и Николаевка.

На Купянском направлении враг трижды штурмовал в сторону Радьковки.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты проводили восемь атак в сторону населенных пунктов Дружелюбовка, Ивановка и Лиман.

На Славянском направлении противник совершил две атаки в районах населенных пунктов Ореховатка и Кривая Лука.

На Краматорском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили.

На Константиновском направлении зафиксировано 15 атак. Захватчики вели наступательные действия в районе населенного пункта Константиновка и в сторону Новоселовки, Новогригоровки, Долгой Балки, Дружковки, Кучерового Яра и Свободного.

Пять атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Водянское, Сергеевка и Молодецкое.

На Александровском направлении враг штурмовых действий не производил.

На Гуляйпольском направлении оккупанты восемь раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Терноватое, Долинка, Горка и Егоровка.

На Ореховском и Приднепровском направлениях оккупанты штурмовых действий не совершали.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Слава Украине!

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