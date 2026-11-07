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Карта боевых действий в Украине на 7 ноября 2026 года
Продолжается 1718-й день полномасштабной войны в Украине .
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 7 ноября 2026 г.
Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):
Новости войны в Украине
Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 190 боевых столкновений.
Вчера противник нанес один ракетный удар и 75 авиационных ударов, во время которых сбросил 261 управляемую авиабомбу. Кроме того, захватчики применили 6903 дрона-камикадзе и произвели 2184 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, из них 53 — с применением реактивных систем залпового огня.
Обстрелы со стороны врага, в частности, подверглись населенным пунктам Кореньок, Товстодубово, Уланово, Бессалевка, Бачевск, Яструбщина, Сопич, Кучеровка, Искрисковщина, Казачье, Волфине, Шалыгино, Горки, Волковка, Малушино, Бояро-Ле; Хреновка Черниговской области. Авиаудар подвергся населенному пункту Лужки.
Последние новости с фронта сегодня
За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район скопления живой силы и техники и два пункта управления БПЛА противника.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанес один авиационный удар, применив шесть КАБ, и осуществил 73 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, четыре из которых – с применением РСЗО.
На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили пять атак противника в районах населенных пунктов Тернова, Захаровка, Охримовка и Николаевка.
На Купянском направлении враг трижды штурмовал в сторону Радьковки.
Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты проводили восемь атак в сторону населенных пунктов Дружелюбовка, Ивановка и Лиман.
На Славянском направлении противник совершил две атаки в районах населенных пунктов Ореховатка и Кривая Лука.
На Краматорском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили.
На Константиновском направлении зафиксировано 15 атак. Захватчики вели наступательные действия в районе населенного пункта Константиновка и в сторону Новоселовки, Новогригоровки, Долгой Балки, Дружковки, Кучерового Яра и Свободного.
Пять атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Водянское, Сергеевка и Молодецкое.
На Александровском направлении враг штурмовых действий не производил.
На Гуляйпольском направлении оккупанты восемь раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Терноватое, Долинка, Горка и Егоровка.
На Ореховском и Приднепровском направлениях оккупанты штурмовых действий не совершали.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Слава Украине!
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