"Нафтогаз" сообщил о тройной атаке РФ на свой объект в центре Украины

Ночью российские войска трижды атаковали нефтегазовый объект группы "Нефтегаз" в центральной части Украины. В результате ударов повреждено оборудование, на объекте произошел взрыв и возник масштабный пожар.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщения группы "Нафтогаз".

По данным компании, никто из работников не пострадал – персонал вовремя эвакуировали.

"Никто из работников не пострадал, персонал вовремя эвакуировали. Спасибо спасателям ГСЧС и работникам Нафтогаза за оперативную реакцию", - отметил исполняющий обязанности председателя правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко.

Специалисты оценивают последствия атаки и масштабы повреждений.

Напомним, с начала 2026 года российские войска более 400 раз атаковали объекты группы "Нефтегаз", что вдвое больше, чем за весь предыдущий год. Под ударами оказывались объекты добычи, переработки и транспортировки газа.