"Нафтогаз" повідомив про потрійну атаку РФ на свій об’єкт у центрі України

Уночі російські війська тричі атакували нафтогазовий об’єкт групи “Нафтогаз” у центральній частині України. Внаслідок ударів пошкоджено обладнання, на об’єкті стався вибух і виникла масштабна пожежа.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення групи “Нафтогаз”.

За даними компанії, ніхто з працівників не постраждав — персонал вчасно евакуювали.

“Ніхто з працівників не постраждав, персонал вчасно евакуювали. Дякую рятувальникам ДСНС та працівникам Нафтогазу за оперативну реакцію”, — зазначив виконувач обов’язків голови правління “Нафтогазу” Сергій Федоренко.

Наразі фахівці оцінюють наслідки атаки та масштаби пошкоджень.

Нагадаємо, від початку 2026 року російські війська понад 400 разів атакували об’єкти групи “Нафтогаз”, що удвічі більше, ніж за весь попередній рік. Під ударами опинялися об’єкти видобутку, переробки та транспортування газу.