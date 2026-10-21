РФ удвічі посилила атаки на "Нафтогаз": понад 400 ударів з початку року

Російські війська вранці 21 жовтня знову атакували газовидобувну інфраструктуру Групи "Нафтогаз" у Харківській області. Від початку 2026 року по об’єктах компанії завдали вже понад 400 ударів — удвічі більше, ніж за весь минулий рік.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення виконувача обов’язків голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Федоренка.

За його словами, ворожий безпілотник влучив в одну з установок на виробничому майданчику.

Через безпекову ситуацію компанія наразі не може оцінити масштаби пошкоджень і наслідки атаки.

"Росіяни продовжують системно атакувати нафтогазову інфраструктуру. З початку року ворог понад 400 разів завдавав ударів по об’єктах Групи Нафтогаз, що вдвічі більше, ніж минулого року", — зазначив Федоренко.

Під ударами протягом року опинялися об’єкти видобутку, переробки та транспортування газу, а також інша інфраструктура Групи.

Нагадаємо, 15 жовтня Росія атакувала газовидобувну інфраструктуру "Нафтогазу" у Полтавській області. Тоді внаслідок удару було пошкоджено технологічне обладнання, виникла пожежа, а роботу об’єкта призупинили.