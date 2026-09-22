Росія знищила нафтогазовий об'єкт на Полтавщині: відновити його неможливо

Уночі російські війська завдали удару балістичними ракетами по об'єкту нафтогазової інфраструктури в Полтавській області.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу компанії.

Зафіксовано влучання щонайменше п'яти ракет по технологічних спорудах комплексу, які тривалий час зупинені та не працюють. З 2022 року ця інфраструктура вже десятки разів зазнавала російських атак дронами та ракетами, а її обладнання давно виведене з ладу.

Унаслідок нинішнього удару підприємство зазнало критичних руйнувань, що фактично унеможливлює відновлення та подальше функціонування об'єкта.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія атакувала видобувні активи "Нафтогазу". Під ворожим ударом опинилися одразу кілька виробничих підприємств "Укрнафти", унаслідок чого зафіксовано численні влучання та спалахнули пожежі.