Інвестгрупа ICU прогнозує дворічну рецесію в Україні: яким буде курс долара у 2027 році

Інвестиційна група ICU очікує, що економіка України скорочуватиметься два роки поспіль: ВВП зменшиться на 0,6% у 2026 році та на 1,9% у 2027-му. Інфляція до кінця цього року може зрости до 12%, а курс долара наприкінці наступного року — до 49,2 грн.

Як пише Dilo, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Чому економіка скорочуватиметься

За оцінкою ICU, українська економіка переживає найскладніший період із 2022 року. На неї впливають російські атаки на промислові підприємства, склади й транспортну інфраструктуру, а також проблеми з морськими перевезеннями та невизначеність через війну.

Аналітики очікують скорочення економіки у четвертому кварталі 2026 року та протягом 2027-го. Водночас падіння ВВП може бути обмеженим через зміни в структурі економіки: за роки війни зросла частка сфери послуг та оборонного сектору.

Інфляція може зрости до 12%

ICU підвищила прогноз інфляції на 2026 рік до 12%. За оцінкою групи, основними причинами прискорення зростання цін стали ускладнення логістики та подорожчання пального.

Аналітики припускають, що Національний банк України може підвищити облікову ставку ще на 0,5 відсоткового пункта — до 16,5% — до кінця року. На цьому рівні її можуть утримувати до кінця першого півріччя 2027 року. Повернення до однозначної інфляції очікується у третьому кварталі 2027-го, а за підсумками року вона може становити 8,2%.

Яким буде курс долара

ICU також прогнозує помірне послаблення гривні. Наприкінці 2026 року курс може становити 45,8 грн за долар, а наприкінці 2027-го — 49,2 грн.

Міжнародні резерви НБУ, за прогнозом, зростуть до $59,7 млрд у 2026 році проти $57,3 млрд у 2025-му, а у 2027 році зменшаться до $53,2 млрд.

Україні потрібно понад $25 млрд на бюджет

ICU очікує, що у 2027 році для фінансування дефіциту державного бюджету потрібно буде додатково знайти понад $25 млрд.

Водночас торговельний дефіцит України у 2026 році може зрости до $87,4 млрд, або 38,8% ВВП, проти $55,8 млрд, або 26% ВВП, у 2025 році. У 2027-му він може скоротитися до $74,3 млрд, або 32,2% ВВП.

За оцінкою ICU, зовнішнього пільгового фінансування має вистачити для покриття дефіциту зовнішніх рахунків до кінця 2027 року. Прогноз також передбачає, що у середньостроковій перспективі мирної угоди не буде, а територіальні здобутки Росії залишатимуться обмеженими.

Зауважимо, у жовтні в Dragon Capital різко переглянули прогноз української економіки. Інвестиційна компанія тепер очікує скорочення реального валового внутрішнього продукту (ВВП) на 0,5% у 2026 році та ще на 1% у 2027-му, хоча до ескалації прогнозувала зростання відповідно на 1,5% і 0,5%.