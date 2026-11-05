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$16 млрд допомоги від США: Зеленський нагадав про невиконані домовленості

долари, євро
Зеленський розповів про $16 млрд американської допомоги, яку Україна так і не отримала / Shutterstock

Україна не отримала $16 млрд американської допомоги, передбаченої попередніми домовленостями та рішеннями. Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ має домагатися надання цих коштів, водночас вибудовуючи діалог із новою політичною інфраструктурою США.

Як пише Dilo, про це сказав Зеленський в інтерв'ю ТСН.

За словами глави держави, питання виділення цих коштів необхідно порушувати в діалозі з американською стороною. Попри вдячність за вже надану підтримку, Україна має продовжувати домагатися виконання попередніх зобов'язань.

"Треба порушувати питання, що з минулих домовленостей і минулих рішень $16 млрд були зупинені, і $16 млрд не дали. Хай там як, ми вдячні за все, що було надано, але щонайменше за ці гроші Україна повинна боротися", - заявив Зеленський.

Президент також наголосив на необхідності оперативно налагоджувати взаємодію з новою політичною інфраструктурою США. На його думку, Києву важливо враховувати зміни в розстановці політичних сил і зберігати двопартійну підтримку.

Зеленський вважає, що правильно вибудуваний діалог із Вашингтоном може підвищити шанси України на отримання додаткової допомоги.

"Розуміючи перерозподіл сил, треба правильно побудувати діалог. Діалог повинен принести нам результат. Я вважаю, що зараз у нас можуть зрости шанси отримати додаткову допомогу від США", - зазначив президент.

Таким чином, Київ має намір домагатися як виконання попередніх домовленостей щодо $16 млрд, так і розширення американської підтримки.

Нагадаємо, перемога Демократичної партії на проміжних виборах у США дозволить відновити допомогу Україні та блокувати спроби президента Дональда Трампа послабити санкції проти Росії.

Автор:
Ольга Опенько

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