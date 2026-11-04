Українські облігації різко подорожчали після перемоги демократів на виборах у США

Українські суверенні єврооблігації в доларах продемонстрували стрімке зростання на тлі розрахунків інвесторів на те, що переконлива перемога Демократичної партії на проміжних виборах до Конгресу США зміцнить відносини між Києвом і Вашингтоном та посилить обороноздатність держави.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Зокрема, вартість українських облігацій зі ставкою 4,5% та терміном погашення у 2034 році піднялася більш ніж на один цент за долар — вище позначки у 63 центи. Це найвищий показник за більш ніж місяць.

Українські боргові папери стали одними з лідерів зростання серед ринків, що розвиваються, після відчутної поразки Республіканської партії президента Дональда Трампа.

Очікування ринку щодо зброї та розвідданих

Між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським склалися непрості відносини. Господар Білого дому неодноразово звинувачував Київ в ударах по російських нафтопереробних заводах, які спричинили здорожчання нафти, що серед іншого вдарило по електоральних позиціях республіканців.

Перехід обох палат Конгресу під контроль демократів розглядається інвесторами як позитивний фактор для України, яка критично залежить від американської військової допомоги та розвідданих.

"Останній новинний фон був негативним через свіжі удари по енергетичній інфраструктурі України. Тепер ринок очікує, що новий Конгрес зможе запобігти будь-яким збоям у передачі розвідувальної інформації Україні чи обмеженню її доступу до системи Starshield", — прокоментував директор з інвестицій компанії Aberdeen Investments Віктор Сабо.

Перспективи переговорів

Підсумки виборів можуть вплинути й на атмосферу навколо мирних переговорів щодо завершення війни. Перші консультації очікуються найближчими днями в Брюсселі, де американські представники зустрінуться з європейськими партнерами та делегацією України для підготовки ґрунту до нового раунду перемовин в Абу-Дабі наступного тижня.

Водночас аналітики зазначають, що подальші дії Трампа щодо війни залишаються невизначеними. Головний економіст Capital Economics Ніл Шерінг зауважує, що втрата важелів тиску всередині країни може, навпаки, підштовхнути президента активніше діяти на зовнішньополітичній арені.

За його словами, Трамп може спробувати форсувати швидке завершення війни на вигідніших для Москви умовах, що лише посилить тиск на Європу щодо підвищення оборонних витрат та взяття на себе більшої відповідальності за безпеку континенту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за попередніми підрахунками, демократи здобувають більшість у Сенаті та Конгресі. Представники Демократичної партії здобувають низку важливих перемог у ключових штатах на проміжних виборах до Сенату та Палати представників Конгресу США.