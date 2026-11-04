Демократи виграли Конгрес, долар падає: чого тепер чекати гривні

Американці проголосували, демократи отримали обидві палати Конгресу, і долар відреагував падінням. Це не через самі результати виборів, а через те, що найближчим часом політики в США будуть займатися виключно політикою, а для фінансових ринків невизначеність є гіршою за негативний, але зрозумілий сценарій. Dilo пояснює, як це може вплинути на Україну та курс гривні.

Чому долар злякався демократів

Після проміжних виборів 3 листопада демократи отримали більшість у Сенаті та Палаті представників. Республіканець-президент Дональд Трамп наступні два роки працюватиме з Конгресом, який тепер буде під контролем його політичних опонентів. Демократи блокуватимуть частину ініціатив президента, а Трамп вже погрожує ветувати закони, які ухвалить Конгрес.

Якщо демократи блокуватимуть бюджетні плани Трампа, уряд не зможе так легко підвищувати витрати або знижувати податки. Інвестори бояться жорсткішого регулювання для технологічних компаній, особливо для тих, які активно інвестують у штучний інтелект.

Перша реакція ринку

Інвестори вже почали оцінювати можливі наслідки. Вранці 4 листопада індекс долара впав до мінімального рівня з вересня — до позначки 101. Водночас американські акції дешевшали, а державні облігації США зростали в ціні. Біткоїн різко впав нижче 76 тисяч, але відновився теж доволі швидко.

Валютний стратег ING Франческо Пезоле вже перед виборами прогнозував падіння долара. У своєму аналізі від 3 листопада він писав, що перемога демократів у двох палатах може на деякий час послабити долар США. У ING не вважають, що вибори самі по собі спричинять тривале падіння долара. Пезоле зазначив, що долар і надалі найбільше залежить від рішень Федеральної резервної системи США щодо процентних ставок та стану економіки Сполучених Штатів.

Чи впаде курс долара в Україні?

Ми живемо у глобальній економіці, де різкі рухи на фінансових ринках позначаються й на українцях. Втім, тут немає прямої залежності. Долар може падати до євро, британського фунта чи японської єни, але водночас дорожчати відносно гривні.

На 4 листопада Нацбанк встановив офіційний курс на новому рекордному рівні 45,67 грн за долар. На 5 листопада НБУ вже трохи підсилив гривню, встановивши курс до долара на рівні 45,54. У банках американська валюта продається за 46,14 грн, а купують банки за 45,48. Це середні ціни.

Насправді на українському валютному ринку діють трохи інші правила. Курс гривні визначає те, скільки валюти заходить в Україну і скільки її купують компанії та люди. Якщо попит більший за пропозицію, Нацбанк продає валюту з резервів. Так він зменшує дефіцит і не дає курсу різко змінюватися. Тому зараз для гривні більш значущі обсяги імпорту, експортна виручка, воєнні ризики і фінансова підтримка від міжнародних партнерів.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин прогнозує, що готівковий курс долара у листопаді становитиме 45,50–46,50 грн. Але може бути і гірше. Шевчишин вважає, що якщо обставини складуться невдало, долар зросте до 46,9 грн на міжбанку і до 47,5 грн у готівці.

Аналітик вказав на такі ризики: нові удари по українській енергетиці, труднощі з експортом, перебої з міжнародним фінансуванням і можливі потрясіння світових ринків після виборів у США.

Головний ризик може бути зовсім не в доларі

Є ще один момент, який для України, можливо, важливіший за щоденні зміни курсу долара. Новий Конгрес зможе впливати на рішення про фінансову та військову допомогу Україні. Демократи зазвичай більш відкриті до нових пакетів підтримки. Остаточні рішення все одно ухвалюватимуть після переговорів із республіканцями та президентом Трампом. Тут можуть бути різні наслідки.

Якщо Україна стабільно отримуватиме фінансування, Нацбанк зможе краще підтримувати валютний ринок. Якщо ж через політичні суперечки допомога затримається, ризики для гривні стануть більшими.

Є ще фактор євро. Якщо долар і далі дешевшатиме щодо євро, а курс долара до гривні майже не зміниться, євро в Україні може подорожчати. Тоді підприємства, які купують товари, сировину чи обладнання в ЄС, матимуть додаткові витрати.

Виходить цікаво. Американські вибори можуть послабити долар у світі, але це не означає, що гривня обов’язково зміцніє.

Новий Конгрес розпочне роботу 3 січня 2027 року. Тоді буде видно, наскільки серйозним стане протистояння між демократами і Трампом.