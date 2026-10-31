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Долар побив прогнози банкірів: чого чекати від курсу в листопаді

Долари
Прогноз курсу долара на листопад 2026 року

Наприкінці жовтня гривня впала до найнижчого рівня за весь час. 28 жовтня офіційний курс долара сягнув рекордних 45,6 грн. За місяць долар подорожчав майже на 85 копійок, це близько 2%. Dilo проаналізувало чи були прогнози аналітиків правильними та чого чекати від листопада.

Жовтневе послаблення гривні виявилося сильнішим, ніж думали деякі банкіри. Частина прогнозів уже не збігається з реальними котируваннями, хоча листопад ще не почався. Інші аналітики одразу враховували вищий курс. Наскільки варто довіряти поточним оцінкам і що може змінити ситуацію наступного місяця.

Які були прогнози курсу долара

22 жовтня Тарас Лєсовий з Глобус Банку казав, що 26 жовтня – 1 листопада готівковий долар буде коштувати 44,8–45,5 грн, а на міжбанку — 44,85–45,25 грн. На практиці вийшло, що 30 жовтня середній курс продажу в банках піднявся до 46 грн. Це на 50 копійок більше за верхню межу його прогнозу. В обмінниках долар вже понад 46 грн.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин наприкінці вересня припускав, що готівковий ринок може зрости до 46 грн. Його прогноз виявився точнішим.

Аналітик Олексій Козирєв у своєму прогнозі на жовтень також був більш точним. Він прогнозував готівковий курс долара у діапазоні: 44,45-45,90 грн.

Що прогнозують на листопад

Лєсовий у своєму новому прогнозі на початок листопада чекає курс міжбанку в межах 44,85–45,7 грн, а готівковий ринок — 45–45,7 грн. Ще до початку листопада верхня межа менша за фактичний курс.

Козирєв називає ширший діапазон на місяць: міжбанк 44,60-46,10 грн, а готівковий курс на 15-25 копійок вищий.

Шевчишин у коментарі для Dilo назвав такі цифри на листопад: 45,50-46,50 грн за 1 долар США.

Який курс долара зараз

На 31 жовтня американську валюту можна купити у банках у середньому за 45,97-46,00 грн. В обмінниках ціни вищі: у середньому 46,40 грн. Міжбанк у п'ятницю закрився на таких позначках: 45,33-45,36. НБУ на понеділок, 2 листопада, встановив курс на рівні: 45,35.

Чому гривня дешевшає?

Наприкінці жовтня на ринку і попит на долари виріс, і їхня пропозиція зменшилася. За даними НБУ, середньоденний чистий попит на валюту за останні п'ять торгових днів зріс приблизно на третину, до $230 млн. Регулятор пов'язує тиск зі збільшенням бюджетних видатків і меншими продажами валюти від аграрних і металургійних підприємств.

На пропозицію також впливають проблеми з експортом. Через закриті морські порти і зупинку частини металургійних заводів у серпні експорт товарів зменшився майже на п'яту частину проти минулого року. Через це в країну надходить менше валюти.

У цій ситуації 29 жовтня Нацбанк підвищив облікову ставку до 16,5% з надією зберегти привабливість гривневих активів і обмежити інфляцію.

Що це означає для бізнесу?

Далі все визначить баланс між попитом і пропозицією валюти та те, чи буде НБУ покривати різницю інтервенціями. Якщо попит залишиться високим, а експортери не збільшать продажі, гривня й надалі буде під тиском.

Імпортери прямо стикаються з ростом витрат. Якщо контракт на $10 тисяч, і курс змінюється з 45 до 46 грн за долар, це збільшує платіж на 10 тисяч гривень. Тут ще не враховані банківські комісії.

Головний підсумок жовтня: навіть прогнози банкірів не збігаються з тим, що відбувається на ринку. Тому оцінки на листопад краще сприймати як можливі межі коливань, а не як точні ціни. Для бізнесу фактичний попит на долари та рішення НБУ про інтервенції залишаються більш надійними орієнтирами.

Автор:
Ярослав Голобородько

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