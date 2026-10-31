Долар побив прогнози банкірів: чого чекати від курсу в листопаді

Наприкінці жовтня гривня впала до найнижчого рівня за весь час. 28 жовтня офіційний курс долара сягнув рекордних 45,6 грн. За місяць долар подорожчав майже на 85 копійок, це близько 2%. Dilo проаналізувало чи були прогнози аналітиків правильними та чого чекати від листопада.

Жовтневе послаблення гривні виявилося сильнішим, ніж думали деякі банкіри. Частина прогнозів уже не збігається з реальними котируваннями, хоча листопад ще не почався. Інші аналітики одразу враховували вищий курс. Наскільки варто довіряти поточним оцінкам і що може змінити ситуацію наступного місяця.

Які були прогнози курсу долара

22 жовтня Тарас Лєсовий з Глобус Банку казав, що 26 жовтня – 1 листопада готівковий долар буде коштувати 44,8–45,5 грн, а на міжбанку — 44,85–45,25 грн. На практиці вийшло, що 30 жовтня середній курс продажу в банках піднявся до 46 грн. Це на 50 копійок більше за верхню межу його прогнозу. В обмінниках долар вже понад 46 грн.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин наприкінці вересня припускав, що готівковий ринок може зрости до 46 грн. Його прогноз виявився точнішим.

Аналітик Олексій Козирєв у своєму прогнозі на жовтень також був більш точним. Він прогнозував готівковий курс долара у діапазоні: 44,45-45,90 грн.



Що прогнозують на листопад

Лєсовий у своєму новому прогнозі на початок листопада чекає курс міжбанку в межах 44,85–45,7 грн, а готівковий ринок — 45–45,7 грн. Ще до початку листопада верхня межа менша за фактичний курс.

Козирєв називає ширший діапазон на місяць: міжбанк 44,60-46,10 грн, а готівковий курс на 15-25 копійок вищий.

Шевчишин у коментарі для Dilo назвав такі цифри на листопад: 45,50-46,50 грн за 1 долар США.

Який курс долара зараз

На 31 жовтня американську валюту можна купити у банках у середньому за 45,97-46,00 грн. В обмінниках ціни вищі: у середньому 46,40 грн. Міжбанк у п'ятницю закрився на таких позначках: 45,33-45,36. НБУ на понеділок, 2 листопада, встановив курс на рівні: 45,35.

Чому гривня дешевшає?

Наприкінці жовтня на ринку і попит на долари виріс, і їхня пропозиція зменшилася. За даними НБУ, середньоденний чистий попит на валюту за останні п'ять торгових днів зріс приблизно на третину, до $230 млн. Регулятор пов'язує тиск зі збільшенням бюджетних видатків і меншими продажами валюти від аграрних і металургійних підприємств.

На пропозицію також впливають проблеми з експортом. Через закриті морські порти і зупинку частини металургійних заводів у серпні експорт товарів зменшився майже на п'яту частину проти минулого року. Через це в країну надходить менше валюти.

У цій ситуації 29 жовтня Нацбанк підвищив облікову ставку до 16,5% з надією зберегти привабливість гривневих активів і обмежити інфляцію.

Що це означає для бізнесу?

Далі все визначить баланс між попитом і пропозицією валюти та те, чи буде НБУ покривати різницю інтервенціями. Якщо попит залишиться високим, а експортери не збільшать продажі, гривня й надалі буде під тиском.

Імпортери прямо стикаються з ростом витрат. Якщо контракт на $10 тисяч, і курс змінюється з 45 до 46 грн за долар, це збільшує платіж на 10 тисяч гривень. Тут ще не враховані банківські комісії.

Головний підсумок жовтня: навіть прогнози банкірів не збігаються з тим, що відбувається на ринку. Тому оцінки на листопад краще сприймати як можливі межі коливань, а не як точні ціни. Для бізнесу фактичний попит на долари та рішення НБУ про інтервенції залишаються більш надійними орієнтирами.